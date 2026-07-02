FC Waldkirch schließt Kaderplanung für Landesliga ab

Der FC Waldkirch kann vor dem Start in die neue Landesliga-Saison mehrere spannende Neuzugänge präsentieren. Die sportliche Leitung um Alexander Koch hat gezielt Spieler verpflichtet, die sowohl sportlich als auch menschlich perfekt ins Teamgefüge passen sollen. Hierbei setzt er insbesondere auf eine Mischung aus Tempo, Erfahrung und Charakter.

Mit Felix Killinger vom SV Hochdorf erhält der FC Waldkirch einen schnellen und dynamischen Stürmer, der vor allem durch seinen Ehrgeiz überzeugt. Killinger bringt einen großen Drang mit, sich auf höherem Niveau zu beweisen. „Im Gespräch hat er uns komplett überzeugt – wir hatten sofort ein gemeinsames Meinungsbild“, erklärt Koch. Der Verein traut dem jungen Angreifer zu, sich in der Landesliga zu etablieren. Für Killinger ist der Wechsel zugleich eine große Chance, sich auf dieser Bühne nachhaltig zu zeigen.

Ein echtes Highlight ist die Rückkehr von Jetmir Qorraj, der bereits vor rund zehn Jahren das Trikot des FC Waldkirch getragen hat. Der Flügelspieler hat sich seither stark weiterentwickelt und bringt wertvolle Erfahrung mit.

Stationen beim FC Denzlingen sowie beim FC Freiburg in der Oberliga und seine Ausbildung in der Jugend des SC Freiburg sprechen für seine Qualität. Trotz seines Weggangs blieb der Kontakt nie abgebrochen.

„Jetmir ist regelmäßig bei uns auf dem Sportplatz – der Draht war immer da“, betont Sportchef Koch. Mit seiner Erfahrung und Spielstärke soll er dem Team vor allem über die Außenbahnen neue Impulse geben.

Felix Gräber – Mentalität und Vielseitigkeit

Ebenfalls neu im Kader ist Felix Gräber, der kürzlich nach Waldkirch gezogen ist. Der defensiv orientierte Spieler kann sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum eingesetzt werden.

Gräber bringt neben seinen fußballerischen Fähigkeiten vor allem Einsatzwillen und Mentalität mit – Eigenschaften, die beim FC Waldkirch besonders geschätzt werden. Zuvor spielte er unter anderem in Stadelhofen und war zuletzt in Sasbach aktiv.

Mit ihm gewinnt die Mannschaft zusätzliche Stabilität und Flexibilität im Defensivverbund.

Egemen Krabiyik – Flexibel und charakterstark

Mit Egemen Krabiyik verpflichtet der FC Waldkirch einen echten Allrounder. Der vielseitig einsetzbare Spieler kann sowohl im Zentrum als auch auf den Flügelpositionen agieren.

Für Alexander Koch ist Krabiyik kein Unbekannter: „Ich habe ihn schon vor etwa zehn Jahren in Waldkirch trainiert.“ Auch hier riss der Kontakt nie ab – ein Vertrauensverhältnis, das sich nun in der Rückkehr niederschlägt.

Neben seiner sportlichen Qualität hebt der Verein vor allem seine Persönlichkeit hervor: Ein „toller Charakter und Mensch“, der hervorragend zum FC Waldkirch passe.