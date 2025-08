FC Waldkirch scheitert im Pokal an der Spvgg Gundelfingen/Wildtal

Pünktlich zum Anpfiff am Freitag Abend begann der Dauerregen in Waldkirch. Bereits nach neun Minuten mussten die Elztäler den ersten Nackenschlag verdauen. Beim Versuch einen Rückpass nach vorne zu schlagen, rutschte Keeper Lars Fechti auf dem nassen Geläuf aus, so dass Gästetorjäger Niklas Heizmann ohne Mühe einschieben durfte (9.). Der Gastgeber brauchte zwanzig Minuten um sich von diesem Schock zu erholen. Als Spielertrainer Maxi Scheer in den Strafraum eindrang, wurde er von eim Gegenspieler etwas unbeholfen zu Fall gebracht. Jannik Bayer verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 1:1 Ausgleich (29.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Dominik Frassica Pech, als sein Schuss aus spitzen Winkel nur an den Aussenpfosten klatschte. Nach dem Seitenwechsel fanden die Waldkircher gut ins Spiel und dominierten in der Anfangsviertelstunde das Geschehen. Die beste Chance hatte Scheer, der aber am gut reagierenden Gundelfinger Keeper Oliver Niegot scheiterte (53. ). Nach und nach befreiten sich die Gäste aus der Umklammerung. Ein Distanzschuß von Heizmann von der Strafraumgrenze verfehlte nur knapp den Torwinkel (61.). Zwei Minuten später markierte Fynn Stahlhut nach perfekter Eckball-Flanke von Heizmann per Kopfball die erneute Gästeführung (63.).

Wenig später schlug Waldkirch zurück, als der eingewechselte Calvin Kopanka eine Flanke von Frassica mit einem sehenswerten Fallrückzieher - Marke „Tor des Monats“ - einnetzte (72.). Die Zuschauer bekamen nun einen packenden Schlagabtausch geboten. Das Pendel schlug auf die Seiten der Gäste, als Kopanka per Kopfball ins eigene Tor traf (76.). So schnell kann es im Fußball gehen, gerade noch der Held des Tages und dann so ein Rückschlag. Wiederum ein Foul an Scheer zog den zweiten Strafstoß für Waldkirch nach sich (86.). Hatte Bayer beim ersten Mal sicher vom Punkt getroffen, beim zweiten Mal schoß er neben das Tor. Von diesem Nackenschlag erholte sich die Elf von Trainer Tom Brockhöft nicht mehr. Den Schlußpunkt setzte Nils Blust, der mit seiner Bogenlampe Fechti überraschte und somit für den Endstand sorgte (89.).