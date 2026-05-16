FC Waldkirch präsentiert neuen spielenden Co-Trainer und zwei Torhüter Veränderungen beim Landesligisten von PM FC Waldkirch · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Philipp Henselmann – Foto: Verein

Der FC Waldkirch stellt die Weichen für die kommende Saison weiter und begrüßt mit Lukas Becherer einen vielseitigen und erfahrenen Neuzugang in einer verantwortungsvollen Doppelrolle. Der ehemalige Spieler der SF Winden wird den FCW künftig als spielender Co‑Trainer unterstützen.

Becherer ist ein echter Allrounder, der flexibel einsetzbar ist – von der Innenverteidigung bis hin zur Zehnerposition. Durch seine Vielseitigkeit und sein Spielverständnis bringt er ideale Voraussetzungen mit, um nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben wichtige Impulse zu setzen. Für Lukas Becherer selbst ist das Engagement beim FCW der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung. Er fühlt sich bereit für diese Aufgabe und blickt der neuen Herausforderung mit großer Vorfreude entgegen.

In welcher Spielklasse der FCW antreten wird, ist derzeit noch offen und von mehreren Faktoren abhängig. Fest steht jedoch: Auf der Torhüterposition setzt der Verein bewusst auf Qualität, Erfahrung und Konkurrenz auf Augenhöhe. Mit Philipp Henselmann kehrt ein bekanntes Gesicht nach Waldkirch zurück. Bereits vor fünf Jahren stand er für den FCW zwischen den Pfosten und kennt Verein sowie Umfeld bestens. Die vergangenen fünf Jahre verbrachte Henselmann beim FC Ballrechten‑Dottingen, wo er sich sportlich stark weiterentwickelte und sich dauerhaft etablierte. Seine Erfahrung, Ruhe und Persönlichkeit sollen dem Team in der neuen Saison zugutekommen.

„Philipp passt charakterlich hervorragend zu uns – genau solche Jungs wollen wir künftig in unseren Farben sehen“, so Stimmen aus dem Vereinsumfeld.