FC Waldkirch präsentiert neuen spielenden Co-Trainer und zwei Torhüter

Der FC Waldkirch stellt die Weichen für die kommende Saison weiter und begrüßt mit Lukas Becherer einen vielseitigen und erfahrenen Neuzugang in einer verantwortungsvollen Doppelrolle. Der ehemalige Spieler der SF Winden wird den FCW künftig als spielender Co‑Trainer unterstützen.
Becherer ist ein echter Allrounder, der flexibel einsetzbar ist – von der Innenverteidigung bis hin zur Zehnerposition. Durch seine Vielseitigkeit und sein Spielverständnis bringt er ideale Voraussetzungen mit, um nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben wichtige Impulse zu setzen.
Für Lukas Becherer selbst ist das Engagement beim FCW der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung. Er fühlt sich bereit für diese Aufgabe und blickt der neuen Herausforderung mit großer Vorfreude entgegen.
In welcher Spielklasse der FCW antreten wird, ist derzeit noch offen und von mehreren Faktoren abhängig. Fest steht jedoch: Auf der Torhüterposition setzt der Verein bewusst auf Qualität, Erfahrung und Konkurrenz auf Augenhöhe.
Mit Philipp Henselmann kehrt ein bekanntes Gesicht nach Waldkirch zurück. Bereits vor fünf Jahren stand er für den FCW zwischen den Pfosten und kennt Verein sowie Umfeld bestens. Die vergangenen fünf Jahre verbrachte Henselmann beim FC Ballrechten‑Dottingen, wo er sich sportlich stark weiterentwickelte und sich dauerhaft etablierte. Seine Erfahrung, Ruhe und Persönlichkeit sollen dem Team in der neuen Saison zugutekommen.
„Philipp passt charakterlich hervorragend zu uns – genau solche Jungs wollen wir künftig in unseren Farben sehen“, so Stimmen aus dem Vereinsumfeld.
Ebenfalls neu im Tor des FC Waldkirch ist Moritz Lach, der aktuell noch für den SF Winden aufläuft. Der 28‑Jährige hat seine komplette bisherige Karriere in Winden verbracht und dort eine sehr positive Entwicklung durchlaufen. Nun wagt er bewusst den nächsten Schritt und bringt neben sportlicher Qualität auch große Motivation mit, um den FCW gemeinsam voranzubringen.
Beide Torhüter gehen auf Augenhöhe in die neue Saison und sollen sich gegenseitig pushen und dem Team Stabilität verleihen. Der FC Waldkirch freut sich über die beiden Neuzugänge auf dieser Schlüsselposition und wünscht Philipp Henselmann und Moritz Lach alles erdenklich Gute sowie viel Erfolg für die kommende Spielzeit.