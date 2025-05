FC Waldkirch präsentiert drei Neuzugänge

Der FC Waldkirch hat für die kommende Landesliga-Saison die Verpflichtung "drei vielversprechender Neuzugänge" vermeldet, "die für frischen Wind in der Offensive sorgen und in der kommenden Saison wertvolle Erfahrungen sammeln sollen". Nathan Gensitz und Ferdinand Kalf vom PTSV Jahn Freiburg sowie Finn Schirmer vom FC Auggen II wechseln zum Verbandsliga-Schlusslicht, das bereits als Absteiger feststeht.

Gensitz verstärke das Team auf den Flügeln, teilte der FCW mit. Nach drei Jahren in der Junioren-Verbandsliga beim PTSV Jahn bringe er "Schwung und die Fähigkeit mit, auf beiden Seiten der Offensive" zu besetzen. "Nathan wird noch an seiner Konsistenz arbeiten und kann eine spannende Ergänzung für das Team werden." Kalf habe sich beim PTSV Jahn in der Junioren-Verbandsliga "als flexibler Spieler im offensiven Mittelfeld bewiesen. Mit seiner Vielseitigkeit hat er die Chance, das Angriffsspiel des FC Waldkirch zu bereichern und sich weiterzuentwickeln". Beide Akteure haben in der laufenden Runde bisher auch zwei Einsätze in der Kreisliga A absolviert.