Archivbild – Foto: Achim Keller

FC Waldkirch peilt im Derby gegen den Bahlinger SC II die Wende an Direktes Duell der beiden Tabellennachbarn am Samstag in Waldkirch

Um auf die Bedeutung des Verbandsliga-Derbys zwischen dem FC Waldkirch und dem Bahlinger SC II am Samstag (15.30 Uhr) im Elztalstadion hinzuweisen, genügt ein kurzer Blick auf die Tabelle. Als Tabellenzwölfter steht die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Nopper ebenso knapp über dem Strich, wie der Aufsteiger aus Bahlingen, der nur einen Platz höher rangiert.