FC Waldkirch kommt in die Gänge, Gundelfingen/Wildtal klettert

Der FC Waldkirch scheint in der Fußball-Landesliga allmählich in die Gänge zu kommen und hat mit dem 3:1-Heimsieg über den TuS Binzen den Anschluss an die sicheren Tabellenplätze hergestellt.

Es war wie eine kalte Dusche für den FC Waldkirch: In der Partie gegen den TuS Binzen waren noch nicht ganz drei Minuten ausgespielt, als das Team von Tom Brockhöft in Rückstand geriet. "Wir haben die Anfangsphase, die ersten fünf bis zehn Minuten, verschlafen", kritisierte der Coach. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Spielfrei an die Spitze



Nicht gespielt und doch gewonnen – das galt am vergangenen Wochenende für die Spielvereinigung Gundelfingen/ Wildtal. Die Landesliga-Partie gegen den FC Wittlingen wurde kurzfristig abgesagt, weil der Hochrhein-Club von einer Krankheitswelle bei seinen drei Aktiven-Mannschaften betroffen war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.