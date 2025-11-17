Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Archivbild – Foto: Achim Keller
FC Waldkirch hat sich gegen Gundelfingen/Wildtal selbst geschlagen
"Für den neutralen Zuschauer wäre ein Remis wohl in Ordnung gegangen", vermutete Tom Brockhöft, der Trainer des Landesligisten FC Waldkirch, nach dem 0:1 bei der Spvgg. Gundelfingen/Wildtal
"Wir hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, in der zweiten Halbzeit hatte Gundelfingen einige Chancen." Die Mannschaft hätte im Kollektiv gut verteidigt und hatte in der ersten Halbzeit Torgelegenheiten durch Maximilian Scheer und Paul Rohdenburg, der die Latte traf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.