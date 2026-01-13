FC Waldems: Wie die "Jungen Wilden" in die Bresche springen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der FC Waldems. Zum Kreisoberligisten hat uns Mario Weimer, Trainer bei den Waldemsern, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung im Verein ist trotz der Tabellenlage durchweg positiv und geschlossen. Bereits vor Saisonbeginn war allen Beteiligten bewusst, dass es in dieser Spielzeit ausschließlich um den Klassenerhalt gehen würde. Grund dafür war ein großer personeller Umbruch im Sommer: Mit Sören Hofmann, Dominik Eder, Yannik Dietrich, Top-Scorer Adrian Schmidt und Yücel Demiröz standen dem Team mehrere langjährige Leistungsträger und Führungsspieler nicht mehr zur Verfügung.

Hinzu kam, dass sich der sportliche Abwärtstrend bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 andeutete, als lediglich vier Siege eingefahren werden konnten. Neuzugänge blieben aus, stattdessen wurde versucht, Spieler aus der eigenen C-Liga-Mannschaft zu integrieren. Trotz dieser Ausgangslage herrscht im Verein Einigkeit: Alle ziehen an einem Strang und sind sich der großen Herausforderung bewusst."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Der Saisonstart gestaltete sich schwierig. Der FC Waldems war zu Beginn noch nicht wirklich konkurrenzfähig, mehrere deutliche Niederlagen waren die Folge. Zusätzlich wurde die Mannschaft von einer massiven Verletztenmisere getroffen: Tim Streim (Knieverletzung), Kapitän Florian Kratz (Sehnenriss) sowie Michael Stasch, Josip Dedic, Chris Hörning und Job Steiner fielen mehrfach aus. Emilio Conigliaro kehrte nach einer Verletzung zurück, musste jedoch anschließend eine acht Spiele lange Rotsperre absitzen.

Trotz dieser Rückschläge ist die Entwicklung über die Hinrunde hinweg äußerst positiv. Die Mannschaft hat sich spielerisch und mental stark weiterentwickelt und befindet sich auf einem sehr guten Weg. Besonders erfreulich ist die konsequente Integration junger Spieler: Mit Leon Racko, Julius Beck, Josip Dedic, Noah Micheels, Basit Nayebyar, Adrian Sachs und Nick Zaremba standen gleich sieben U21-Spieler regelmäßig im Fokus. Sie verkörpern den klaren Verjüngungsprozess und die nachhaltige Ausrichtung des Vereins."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Personell bleibt der Kader zusammen: Kein Spieler wird den Verein in der Winterpause verlassen, das zeigt auch den großen Zusammenhalt und das familiäre Umfeld. Einen Neuzugang kann der FC Waldems jedoch vermelden: Pascal Starck soll die Mannschaft verstärken, aktuell laufen noch Gespräche über die Ablöse.

Abseits des Platzes entwickelt sich der Verein äußerst positiv. Eine neue Spielerlounge wurde errichtet, alle Spiele werden per Video aufgezeichnet und auf Plattformen wie YouTube und FuPa bereitgestellt, zudem sorgen professionelle Fotoaufnahmen für eine starke Außendarstellung. Ein Spieltagsheft zu Heimspien wurde eingeführt. Ausführliche Spielberichte gibt es auf der Vereinseigenen Website, Donnerstags finden nach dem Training strukturierte Spielersitzungen inklusive gemeinschaftlichem Essen statt. Mit drei Rasenplätzen und einem Kunstrasen ist die Infrastruktur bereits sehr gut. Ein neuer Kunstrasen ist beantragt und könnte den nächsten großen Meilenstein für den Verein darstellen."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Die Entwicklung des FC Waldems zeigt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen klar nach oben. Bereits in der Rückrunde 2024/25 belegte man Rang zwölf der Rückrundentabelle. Auch aktuell steht das Team auf Platz zwölf, allerdings unter völlig anderen Voraussetzungen. Zahlreiche Abgänge und lange Verletzungsphasen prägten die Hinrunde.

Die zuletzt gezeigten Leistungen unterstreichen jedoch, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Das klare und realistische Ziel für die Rückrunde lautet: Klassenerhalt."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"An der Tabellenspitze deutet sich ein spannendes Rennen an. Der TV Idstein und die SG Orlen tragen aktuell die Früchte ihrer hervorragenden Jugendarbeit und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der SV Walsdorf hat sich in der Winterpause nochmals verstärkt und könnte am Ende sogar der lachende Dritte sein.

Im Tabellenkeller bleibt die Prognose schwierig. Da die Liga perspektivisch auf 16 Mannschaften aufgestockt wird, steigt jeweils ein Team weniger ab, als aus der Gruppenliga herunterkommt. Der Meilingen hat sich ebenfalls verstärkt und könnte sich noch aus der Gefahrenzone befreien. Der Abstieg könnte erst am letzten Spieltag entschieden werden. "

