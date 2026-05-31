FC Waldems verkauft sich teuer – Fokus liegt auf der Relegation von Mario Weimer · Heute, 21:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Merdan Zejnelovic

Trotz einer 0:5-Niederlage beim TGSV Holzhausen hat sich der FC Waldems am letzten Spieltag der Kreis-Oberliga achtbar aus der Affäre gezogen. In einer Partie, in der es tabellarisch für beide Mannschaften um nichts mehr ging, rückte das Ergebnis schnell in den Hintergrund. Der FC Waldems nutzte die Begegnung bewusst, um zahlreiche Stammkräfte für die anstehenden Relegationsspiele der 2. Mannschaft zu schonen. Das große Ziel des Vereins ist es nun, den Aufstieg der Reserve in die B-Liga perfekt zu machen und damit die letzten offenen Saisonziele zu erreichen.

So standen mit Dominik Mangeli, Mahdi Said und Marvin Poppe gleich drei Spieler aus der 2. Mannschaft in der Startelf. Im Laufe der Partie kam zudem Can Wefes zum Einsatz. Darüber hinaus feierten der sportliche Leiter Kevin Guckes (37) sowie Melanie Bendel und Vanessa Kremer ihr Debüt in der Kreis-Oberliga. Auch wenn der TGSV Holzhausen die Partie am Ende mit 5:0 für sich entschied, zeigte der FC Waldems über weite Strecken eine engagierte Leistung und verkaufte sich gegen den favorisierten Gastgeber teuer.