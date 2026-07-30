FC Waldems startet in Oberwalluf in die neue Kreisoberliga-Saison

Nach der schwierigen vergangenen Spielzeit, in der der Klassenerhalt erst spät gesichert werden konnte, ist die Zielsetzung für die neue Runde klar definiert: Der Klassenerhalt hat absolute Priorität. Die Rahmenbedingungen sind in dieser Saison dabei deutlich transparenter als zuletzt. Mit maximal zwei direkten Absteigern weiß jede Mannschaft von Beginn an, worauf sie sich einstellen muss.

Endlich geht es wieder los! Nach sieben intensiven Wochen Vorbereitung – davon zwei Wochen individuelles Training und fünf Wochen gemeinsames Teamtraining – startet der FC Waldems am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim FSV Oberwalluf in die neue Saison der Kreis-Oberliga Rheingau-Taunus.

In der Sommerpause wurde der Kader gezielt verstärkt. Zahlreiche Neuzugänge sollen dem Team mehr Qualität und Tiefe verleihen. Besonders Gordon Haeder, Simon Flessa, Alexander Mohr, Julius Beck und Max Müller konnten in den Testspielen bereits ihre Stärken unter Beweis stellen und haben sich schnell in die Mannschaft integriert.

Allerdings muss der FCW zum Saisonauftakt einige Ausfälle verkraften. Joshua Niederle (Muskelfaserriss), Nico Weimer (Knieverletzung), Noah Schütz (Außenbandriss) und Yasar Ates (Urlaub) konnten den Großteil der Vorbereitung nicht absolvieren und werden zum Saisonstart fehlen. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen die Langzeitverletzten Sören Hofmann und Michael Stasch (beide Kreuzbandriss) sowie Tim Streim, der sich nach seiner Knieverletzung noch im Aufbautraining befindet.

Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Florian Kratz, der sich aktuell in bestechender Form präsentiert. Ebenfalls erfreulich ist die Entwicklung von Matthias "Matti" Rang, der in den Testspielen mit zahlreichen Scorerpunkten auf sich aufmerksam machte und Schritt für Schritt zu seiner alten Stärke zurückfindet.

Mit dem FSV Oberwalluf wartet direkt zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe. Der FC Waldems möchte jedoch an die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung anknüpfen und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die ersten Punkte der neuen Saison einfahren.

Anpfiff ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Oberwalluf.

Die Mannschaft freut sich über jede Unterstützung. Kommt vorbei und begleitet den FC Waldems beim Start in die neue Saison!