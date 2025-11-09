FC Waldems stark, aber ohne Punkte gegen TSGV Holzhausen

Trotz einer engagierten, kämpferischen und Taktisch überzeugenden Leistung stand der FC Waldems am Ende mit leeren Händen da. Gegen den TSGV Holzhausen musste sich der FCW mit 1:3 geschlagen geben – ein Ergebnis, das den Spielverlauf kaum widerspiegelt.

Von Beginn an war der FCW hellwach und zeigte, dass man sich für dieses Spiel viel vorgenommen hatte. Holzhausen kam aus dem Spiel heraus kaum zu nennenswerten Torchancen – einzig nach Standardsituationen wurde es gefährlich. Auf der anderen Seite spielte sich Waldems immer wieder mutig nach vorne. Nach einer starken Einzelleistung von Basti Guckes, der sich über die linke Seite durchsetzte und präzise flankte, brachte Yannik Dietrich den FCW mit einem wuchtigen Abschluss verdient in Führung. Dietrich verdiente sich grundsätzlich ein Sonderlob, der über die gesamte Spielzeit für die Mannschaft ackerte und immer gefährlich war.