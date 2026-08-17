FC Waldems schlägt FC Kiedrich verdient mit 3:0

– Foto: Ingo Hörning

Von Beginn an zeigte der FC Waldems eine engagierte und konzentrierte Leistung. Bereits in der ersten Halbzeit erspielte sich die Mannschaft mehrere gute Möglichkeiten zur Führung. Dominik Eder, Max Bölsing und Joshua Niederle hatten dabei die besten Chancen. Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss hätte der FC Waldems bereits zur Pause verdient in Führung liegen können.

Der FC Waldems feiert den nächsten Heimsieg und setzt damit ein weiteres Ausrufezeichen in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Gegen den FC Kiedrich gewann die Mannschaft verdient mit 3:0 (0:0) und steht nach drei Spieltagen mit sechs Punkten da. Besonders erfreulich: Zum zweiten Mal in Folge blieb die Defensive ohne Gegentor.

Auch nach dem Seitenwechsel arbeitete die Mannschaft weiter intensiv und hielt den Druck auf den FC Kiedrich hoch. Der Aufwand sollte schließlich belohnt werden: Joshua Niederle erzielte das wichtige 1:0 und öffnete damit die Tür zum Heimsieg.

Das Führungstor gab der Mannschaft zusätzlichen Rückenwind. Kurz darauf erhöhte Dominik Eder mit einer starken Einzelleistung auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Den Schlusspunkt setzte Josip Dedic, der mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgte.

Eine besondere Randnotiz: Alle drei Tore wurden von Kapitän Florian Kratz vorbereitet. Damit hatte der Kapitän maßgeblichen Anteil am verdienten Heimsieg.

Am Ende steht eine geschlossene, kämpferische und mannschaftlich starke Leistung, mit der sich der FC Waldems die drei Punkte verdient sicherte. Die Mannschaft entwickelt sich weiter und zeigt insbesondere defensiv zunehmend Stabilität.

Nun wartet allerdings die nächste große Herausforderung: Am kommenden Sonntag geht es auswärts gegen die Spitzenmannschaft SV Walsdorf. Anstoß ist um 15:00 Uhr.