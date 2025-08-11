FC Waldems mit verdientem Heimsieg

Der FC Waldems hat im Heimspiel gegen den FSV Winkel einen ungefährdeten 4:2-Erfolg eingefahren und damit die ersten drei wichtigen Punkte gesichert.

Von Beginn an übernahm der FCW die Kontrolle über die Partie. Die Gäste aus dem Rheingau setzten im Spielaufbau fast ausschließlich auf lange Bälle, die von der aufmerksamen Waldemser Defensive meist problemlos abgefangen wurden. Offensiv erspielte sich die Heimelf zahlreiche gute Möglichkeiten, ließ jedoch zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen.

Der verdiente Führungstreffer fiel schließlich in der 16. Minute nach einer sehenswerten Kombination und Verlagerung: Matti Rang fasste sich nach Vorarbeit des stark aufspielenden Sören Hofmann ein Herz und versenkte den Ball mit einem satten Schuss im Tor der Gäste. In der 30. Minute erhöhte Michael Stasch nach Vorlage von Max Bölsing auf 2:0. Nur wenige Minuten später sorgte Stasch mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 3:0. Ein Standard brachte dem FSV Winkel noch vor dem Halbzeitpfiff den 3:1-Anschlusstreffer.