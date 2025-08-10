FC Waldems mit Heimsieg Verlinkte Inhalte KOL Rheingau-Taunus Winkel FC Waldems

Der FC Waldems hat im Heimspiel gegen den FSV Winkel einen ungefährdeten 4:2-Erfolg eingefahren und damit die ersten drei wichtigen Punkte gesichert. Von Beginn an übernahm der FCW die Kontrolle über die Partie. Die Gäste aus dem Rheingau setzten im Spielaufbau fast ausschließlich auf lange Bälle, die von der aufmerksamen Waldemser Defensive meist problemlos abgefangen wurden. Offensiv erspielte sich die Heimelf zahlreiche gute Möglichkeiten, ließ jedoch zunächst die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen.

Der verdiente Führungstreffer fiel schließlich in der 16. Minute: Matti Rang fasste sich nach Vorarbeit des stark aufspielenden Sören Hofmann ein Herz und versenkte den Ball mit einem satten Schuss im Tor der Gäste. Kurz vor der Pause erhöhte Michael Stasch nach einer sehenswerten Kombination über Max Bölsing auf 2:0 (30.). Nur wenige Minuten später sorgte Stasch mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 3:0. Ein Standard brachte dem FSV Winkel noch vor dem Halbzeitpfiff den 3:1-Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zerfahrener. Die hohen Temperaturen forderten ihren Tribut und unterbrachen den Spielfluss auf beiden Seiten. In der 70. Minute sorgte Chris Hörning nach einer Ecke von Matti Rang für die endgültige Entscheidung und stellte auf 4:1. Das späte 4:2 der Gäste blieb reine Ergebniskosmetik.