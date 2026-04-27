FC Waldems mit großem Kampf – am Ende nicht belohnt

– Foto: Ingo Hörning

Verletzungspech und Platzverweise +++ Ausgleich in der letzten Minute +++ Eder mit Traumtor

Die Mannschaft um Kapitän Florian Kratz begann stark und belohnte sich früh: Finn Schäfer erzielte mit einer sehenswerten Bogenlampe das 1:0. Der FCW blieb dran und erhöhte durch Routinier Sören Hofmann auf 2:0, nachdem Josip Dedic im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte und der fällige Elfmeter sicher verwandelt wurde.

Der FC Waldems hat in einem denkwürdigen und hochintensiven Spiel im Abstiegskampf ein bitteres 3:3-Unentschieden gegen die SG Bad Schwalbach/Langenseifen hinnehmen müssen. Trotz aufopferungsvollem Einsatz, großem Kampfgeist und zwischenzeitlicher Führung bis in die Nachspielzeit hinein reichte es am Ende nicht zum so wichtigen Sieg.

Doch noch vor der Pause kam die SG nach einer Standardsituation zum Anschlusstreffer. Besonders bitter: Bei dieser Szene verletzte sich Kapitän Florian Kratz schwer und musste mit einem doppelten Nasenbeinbruch ausgewechselt werden. Mit dem Stand von 2:1 ging es in die Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel intensiv und körperbetont – mit negativen Folgen für den FC Waldems. Mit Max Bölsing (Knie) und Torschütze Finn Schäfer (Leiste) mussten zwei weitere Spieler verletzungsbedingt vom Feld. Dennoch stemmte sich die Mannschaft mit großem Einsatz gegen den Ausgleich, ließ aus dem Spiel heraus kaum Torchancen zu.

In der 84. Minute war es jedoch erneut eine Standardsituation, die zum 2:2 führte. Doch der FCW zeigte Moral: Abwehrchef Dominik Eder sorgte kurz darauf für den emotionalen Höhepunkt des Spiels, als er von der Mittellinie den zu weit vor dem Tor stehenden Gästekeeper überwand und das umjubelte 3:2 erzielte.

Als alles nach einem wichtigen Heimsieg aussah, folgte die dramatische Schlussphase. Nach einer Roten Karte gegen Basit Nayebyar musste der FC Waldems in Unterzahl agieren. In der sechsten Minute der Nachspielzeit kam die SG nach einem Einwurf und anschließender Flanke per Kopf zum 3:3-Ausgleich. Kurz darauf sah auch Dominik Eder noch die Gelb-Rote Karte.

Ein bitteres Ende für den FC Waldems. Drei Punkte wären wichtig gewesen und hätten im Kampf um den Klassenerhalt enorm geholfen.

Die ohnehin angespannte Personalsituation verschärft sich weiter: Neben den aktuellen Ausfällen gesellen sich nun auch Kratz, Bölsing und Schäfer zur bereits langen Verletztenliste um Michael Stasch (Kreuzbandriss), Bastian Guckes (Außenbandriss), Maik Kinkel (Bändelriss) und Tim Streim (im Aufbau nach Außenbandriss).

Nun hat der FC Waldems zunächst spielfrei, bevor es am 10.05. Zuhause gehen den FSV Oberwalluf weitergeht (Anstoß 15:00 Uhr). Dort wird die Mannschaft erneut alles in die Waagschale werfen müssen, um im Abstiegskampf wichtige Punkte zu sammeln.