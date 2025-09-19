FC Waldems kurz vor der Sensation – Bitteres Aus im Elfmeterschießen

Was für ein Pokalabend in Waldems! Der FC Waldems bot dem favorisierten Nachbarn TSG Wörsdorf einen leidenschaftlichen Pokalfight, der erst in einem dramatischen Elfmeterschießen entschieden wurde. Am Ende hieß es 1:1 nach regulärer Spielzeit, ehe die Gäste mit 6:5 vom Punkt das glücklichere Ende für sich hatten.

Bastian Guckes traf nach einem satten Schuss nur den Pfosten,

Von Beginn an zeigte der FC Waldems, dass er sich vor den hochgehandelten Wörsdorfern nicht verstecken wollte. Mit enormem Einsatz, Kompaktheit und viel Leidenschaft störten die Waldemser das Aufbauspiel der Wörsdorfer früh und setzten selbst offensive Akzente. Die größten Chancen hatte der Gastgeber:

Die TSG kam dagegen nur selten gefährlich vor das Tor, eine Großchacen parrierte Sandro Brunck stark, die TSG profitierte aber von einer Standardsituation zur Führung: Nach einer Ecke war FCW-Schlussmann Brunck machtlos, und die Gäste gingen mit 0:1 in Führung.

Zweite Halbzeit: Waldems drückt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel drehte Waldems noch einmal auf. Torchancen blieben auf Seiten der TSG komplett aus. Die Waldemser dagegen schnupperten mehrfach am Ausgleich:

Josip Dedic hatte die große Möglichkeit, doch ein Wörsdorfer Abwehrspieler rettete spektakulär mit der Brust auf der Linie.

Der erlösende Treffer fiel schließlich durch Dominik Mangeli aus der 2. Mannschaft, der kurz nach seiner Einwechslung eiskalt zum 1:1 einschoss – der Jubel kannte keine Grenzen.

In der Schlussminute lag sogar die Sensation in der Luft, als Michael Stasch frei vor dem Gästetorhüter auftauchte, aber hauchdünn scheiterte.

Elfmeterschießen

Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Hier bewiesen die Gäste die etwas stärkeren Nerven und setzten sich mit 6:5 durch.

Der FC Waldems zeigte gegen die hochgehandelte TSG Wörsdorf eine bärenstarke Leistung. Mit Leidenschaft, Kampfgeist und großem Teamspirit brachte man den Favoriten an den Rand einer Niederlage. Auch wenn der Traum vom Weiterkommen denkbar knapp platzte, kann die Mannschaft viel Selbstvertrauen aus dieser Partie ziehen.

Ein Extra-Lob an den Schiedsrichter Recai (Richi) Kivanz der die Partie souverän leitete.

Am kommenden Sonntag (21.09.2025, 15:00 Uhr) wartet nun das wichtige Ligaspiel gegen die SG Meilingen – mit der Einstellung und Moral von diesem Pokalabend ist der FC Waldems bestens gerüstet.