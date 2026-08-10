FC Waldems II verspielt 3:1 Führung gegen Meilingen II

Bei der Reserve des FC Waldems reichte es trotz langer Führung nur für ein Remis. – Foto: Ingo Hörning (Archiv)

Unglücklich verlief das Spiel für die B-Liga-Reserve des FC Waldems. Nachdem die Gastgeber mit 3:1 gegen die SG Meilingen II in die Pause gegangen waren, gab der FC in der 96. Minute seine Führung aus der Hand und das Spiel endete mit einem 4:4. „Das war ärgerlich, eigentlich hätte der Schiedsrichter schon abpfeifen müssen“, sagt Daniel Dietrich, der sportliche Leiter des FC Waldems. Bereits in der achten Minute traf Max Kilb zum 1:0, welches die Gäste mit einem Treffer von Maximilian Hackl in der 15. Minute ausglichen. Danach erhöhten Jerome Grandt (19.) und Can Wefes (31.) zum 3:1. In der zweiten Halbzeit traf Sebastian Hackl (61.), womit die Gäste auf 3:2 verkürzten. Grandt erhöhte in der 61. noch einmal auf 4:2, was David Engelhardt in der 66 auf 4:3 verkürzte. „Unsere Kräfte haben in der zweiten Halbzeit nachgelassen“, sagt Dietrich über den Spielverlauf. Engelhardt erzielte den Ausgleichstreffer für die SG in letzter Minute. Zuvor hatte der Waldemser Torhüter Alessandro Brunck einen Strafstoß pariert.