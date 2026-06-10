FC Waldems II schafft den Aufstieg in die B-Liga

Steinfischbach. Was für ein Tag für den FC Waldems! Die zweite Mannschaft hat den Aufstieg in die B-Liga perfekt gemacht und damit Vereinsgeschichte geschrieben. Im sechsten Anlauf seit der Gründung der Mannschaft im Jahr 2020 gelang nun endlich der ersehnte Sprung in die nächsthöhere Spielklasse. Mit einem verdienten 2:0-Erfolg gegen den VfR Germania Rüdesheim vor rund 300 Zuschauern krönten die Waldemser eine herausragende Saison.

Die Partie gegen den VfR Germania Rüdesheim, der ebenfalls den Aufstieg in die B-Liga schaffte, begann für den FC Waldems optimal. Bereits in der 3. Spielminute zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel eines Rüdesheimer Verteidigers auf den Punkt. Verantwortung übernahm der erfahrene Nermin Lujinovic. Der 47-Jährige bewies seine ganze Routine und verwandelte den Strafstoß souverän zur frühen 1:0-Führung.

Dabei führte der Weg in die B-Liga über die Aufstiegsrelegation. Nachdem der FC Waldems II die reguläre Saison auf einem starken zweiten Tabellenplatz abgeschlossen hatte, musste die Mannschaft den Umweg über die Relegationsspiele nehmen. Dort bewiesen die Waldemser Nervenstärke und sicherten sich als Zweitplatzierter schließlich den Aufstieg.

Nach dem Traumstart entwickelte sich eine eher kampfbetonte Begegnung. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, klare Torchancen blieben Mangelware. Der FC Waldems konzentrierte sich darauf, die knappe Führung zu verteidigen und den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Mit großem Einsatz, Leidenschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit stemmten sich die Waldemser gegen alle Angriffsversuche der Gäste.

Als die Schlussphase lief und die Spannung auf dem Sportplatz in Steinfischbach ihren Höhepunkt erreichte, sorgte Sören Hofmann für die endgültige Entscheidung. In der 90. Minute erzielte er das viel umjubelte 2:0 und ließ die Dämme brechen. Spieler, Trainer und Fans feierten ausgelassen den Treffer, der den Aufstieg endgültig besiegelte.

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Gemeinsam mit den zahlreichen Zuschauern wurde auf dem Sportplatz in Steinfischbach bis tief in die Nacht gefeiert. Der Aufstieg stellt einen historischen Meilenstein für die zweite Mannschaft dar und belohnt die kontinuierliche Arbeit der vergangenen Jahre.

Der Erfolg der zweiten Mannschaft rundet eine insgesamt äußerst positive Saison für den gesamten Verein ab. Die erste Mannschaft erreichte ihr wichtiges Ziel Klassenerhalt, die zweite Mannschaft steigt in die B-Liga auf und die dritte Mannschaft hielt den Spielbetrieb zuverlässig aufrecht.

Beim FC Waldems blickt man nun optimistisch in die Zukunft. Der Verein möchte seine Entwicklung weiter vorantreiben und seine Ambitionen Schritt für Schritt ausbauen. Der Aufstieg der zweiten Mannschaft ist dabei nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein Beleg für die nachhaltige Vereinsarbeit und den starken Zusammenhalt innerhalb des gesamten Clubs.

Ein besonderer Tag für den FC Waldems – und der verdiente Lohn für sechs Jahre harter Arbeit, Geduld und Leidenschaft.