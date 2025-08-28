FC Waldems holt Remis bei der SG Heftrich/Niederseelbach 3:3

– Foto: Simon Hellmold

Der FC Waldems zeigte am Mittwochabend eine starke Leistung und nahm nach einem intensiven Spiel verdient einen Punkt bei der SG Heftrich/Niederseelbach mit. Wie schon gegen Wörsdorf startete Waldems furios und setzte den Gegner sofort unter Druck. Zwei frühe Großchancen durch Michael Stasch (knapp vorbei) und Sören Hofmann (Latte) hätten schon die Führung bringen können. Kurz darauf war es dann soweit: Nach Kopfball-Vorlage von Maik Kinkel vollendete Max Bölsing zum verdienten 1:0.

Doch wie so oft in dieser Saison: Mit der ersten echten Chance glich Heftrich/Niederseelbach nach einem Ballverlust zum 1:1 aus. Obwohl Waldems das Spiel im Griff hatte, geriet man durch einen Eckball sogar mit 1:2 in Rückstand. Die Reaktion ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einer sehenswerten Kombination über Lujinovic, Guckes, Hofmann und Stasch traf Tim Streim zum 2:2-Ausgleich. Kurz vor der Pause erzielte Streim nach einem Eckball von Stasch sogar die 3:2-Führung für den FCW. Ein Chancenverhältnis von 9:4 sprach in der ersten Halbzeit klar für die Gäste.