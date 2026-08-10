FC Waldems feiert ersten Saisonsieg – 2:0 gegen die SG Meilingen

– Foto: Ingo Hörning

Erste drei Punkte der noch jungen Saison eingefahren – und endlich wieder zu Null!

Bei 32 Grad und schwüler Luft entwickelte sich von Beginn an ein schwieriges Spiel. Auch der Rasen hatte unter der anhaltenden Trockenperiode deutlich gelitten und machte es beiden Mannschaften nicht gerade leichter. Eine hohe Intensität war unter diesen Bedingungen nur schwer möglich.

Der FC Waldems hat am Wochenende den ersten Dreier der noch jungen Saison eingefahren. Auf heimischem Geläuf setzte sich der FCW verdient mit 2:0 gegen die SG Meilingen durch und konnte damit gleichzeitig eine fast zweijährige Durststrecke beenden: Erstmals seit knapp zwei Jahren blieb der FC Waldems in der Kreis-Oberliga wieder ohne Gegentor.

Beide Teams agierten zunächst vorsichtig. Es war schnell zu erkennen, dass vermutlich die Mannschaft, die den ersten Treffer erzielen würde, auch als Sieger vom Platz gehen könnte. Torchancen waren in der ersten Halbzeit dementsprechend Mangelware. Die größte Möglichkeit hatte Josip Dedic, der freistehend vor dem Meilinger Torwart auftauchte, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

FCW kommt wie verwandelt aus der Kabine

Nach dem Pausentee präsentierte sich der FC Waldems deutlich zielstrebiger und kam wie verwandelt aus der Kabine. Bereits mit der ersten guten Möglichkeit der zweiten Halbzeit fiel die Führung.

Max Müller setzte sich auf der Außenbahn stark durch und brachte den Ball präzise in die Mitte. Dort stand Matti Rang goldrichtig und musste die Flanke nur noch per Kopf über die Linie drücken – 1:0 für den FC Waldems!

Der Treffer gab dem FCW sichtbar Sicherheit. Nur wenig später legte Waldems nach: Joshua Niederle fasste sich aus rund 16 Metern ein Herz und setzte den Ball sehenswert zum 2:0 in die Maschen. Ein Treffer, der sich absolut sehen lassen konnte.

Anschließend verflachte die Partie wieder etwas. Der FC Waldems konzentrierte sich zunehmend darauf, die Führung zu verwalten und die Defensive kompakt zu halten. In der Schlussphase musste der FCW allerdings noch einen Rückschlag hinnehmen: Matti Rang sah die Gelb-Rote Karte und Waldems musste die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten.

Doch auch davon ließ sich die Mannschaft nicht mehr aus der Ruhe bringen. Simon Flessa zeigte in der Schlussphase zweimal starke Paraden und hielt seinen Kasten sauber. Damit war der erste Saisonsieg endgültig perfekt.

Endlich wieder zu Null!

Der 2:0-Erfolg ist für den FC Waldems dabei aus mehreren Gründen besonders wertvoll. Neben den ersten drei Punkten der Saison gelang es dem FCW endlich wieder, ein Spiel in der Kreis-Oberliga ohne Gegentor zu beenden.

Das letzte Zu-Null-Spiel lag tatsächlich fast zwei Jahre zurück. Am 01.09.2024 gelang beim 1:0 gegen den FSV Winkel letztmals ein solcher Erfolg. Davor musste man sogar bis zum 28.10.2023 zurückblicken.

Umso wichtiger ist das heutige 2:0: drei Punkte, zwei Tore und endlich wieder eine weiße Weste.

Der FC Waldems kann damit mit einem guten Gefühl in die nächste Aufgabe gehen. Bereits am kommenden Sonntag wartet das nächste Heimspiel.

FC Waldems – FC Kiedrich

🕒 Sonntag, 15:00 Uhr

📍 Waldems Steinfischbach

Die Mannschaft freut sich erneut über zahlreiche Unterstützung von der Seitenlinie!