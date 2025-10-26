FC Waldems erringt verdienten Arbeitssieg im Abstiegskampf

In der Kreisoberliga Rheingau-Taunus konnte der FC Waldems gestern einen wichtigen 4:2-Sieg gegen die SG Laufenselden einfahren. Nach einer eher chancenarmen und kampfbetonten ersten Halbzeit ging der FC Waldems durch den eingewechselten Yannick Dietrich mit 1:0 in Führung.

In der zweiten Hälfte folgte dann ein Sturmlauf: Durch zwei Eckbälle – den ersten von Dominik Eder auf Bastian Guckes zum 2:0 und den zweiten von Matti Rang auf Maik Kinkel zum 3:0 – baute Waldems seine Führung weiter aus. Maik Kinkel schnürte schließlich noch seinen Doppelpack zum 4:0. Die beiden Gegentore der SG Laufenselden in der Schlussphase waren am Ende nur Ergebniskosmetik.