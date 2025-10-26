FC Waldems erringt verdienten Arbeitssieg im Abstiegskampf

In der Kreisoberliga Rheingau-Taunus konnte der FC Waldems gestern einen wichtigen 4:2-Sieg gegen die SG Laufenselden einfahren. Nach einer eher chancenarmen und kampfbetonten ersten Halbzeit ging der FC Waldems durch den eingewechselten Yannick Dietrich mit 1:0 in Führung.
In der zweiten Hälfte folgte dann ein Sturmlauf: Durch zwei Eckbälle – den ersten von Dominik Eder auf Bastian Guckes zum 2:0 und den zweiten von Matti Rang auf Maik Kinkel zum 3:0 – baute Waldems seine Führung weiter aus. Maik Kinkel schnürte schließlich noch seinen Doppelpack zum 4:0. Die beiden Gegentore der SG Laufenselden in der Schlussphase waren am Ende nur Ergebniskosmetik.
Insgesamt war es ein verdienter und wichtiger Arbeitssieg für den FC Waldems im Abstiegskampf, der dem Team wichtige Punkte beschert hat.