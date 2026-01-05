FC Waldems: Der Blick geht nach vorne trotz schwieriger Hinrunde

Mit Sören Hofmann, Dominik Eder, Yannik Dietrich, Top-Scorer Adrian Schmidt sowie Yücel Demiröz verabschiedeten sich mehrere langjährige Leistungsträger und Führungsspieler. Der sportliche Abwärtstrend hatte sich bereits in der Rückrunde der Saison 2024/25 abgezeichnet, als lediglich vier Siege eingefahren werden konnten. Neuzugänge blieben zunächst aus, stattdessen setzte der FC Waldems bewusst auf die Integration von Spielern aus der eigenen C-Liga-Mannschaft. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage ist die interne Einigkeit groß – alle Beteiligten ziehen an einem Strang und stellen sich der Herausforderung gemeinsam.

Nach Abschluss der Hinrunde zeigt sich beim FC Waldems ein klares Bild: Trotz einer herausfordernden Tabellenlage herrscht im Verein eine geschlossene, positive und realistische Grundstimmung. Bereits vor Saisonbeginn war allen Verantwortlichen bewusst, dass die Spielzeit 2025/26 ausschließlich unter dem Ziel Klassenerhalt stehen würde. Hintergrund war ein massiver personeller Umbruch im Sommer, der den Verein sportlich wie strukturell vor große Aufgaben stellte.

Der Saisonauftakt verlief erwartungsgemäß holprig. Der FC Waldems war zu Beginn noch nicht konkurrenzfähig, mehrere deutliche Niederlagen prägten die ersten Spieltage. Zusätzlich traf den Verein eine massive Verletztenmisere: Tim Streim (Knieverletzung), Kapitän Florian Kratz (Sehnenriss), Michael Stasch, Josip Dedic, Chris Hörning und Job Steiner fielen wiederholt aus. Emilio Conigliaro kehrte zwar nach Verletzungspause zurück, musste im Anschluss jedoch eine acht Spiele andauernde Rotsperre absitzen.

Trotz dieser Rückschläge ist die Entwicklung der Mannschaft über die gesamte Hinrunde hinweg klar positiv. Sowohl spielerisch als auch mental ist ein deutlicher Fortschritt erkennbar. Besonders erfreulich ist die konsequente Verjüngung des Kaders: Mit Leon Racko, Julius Beck, Josip Dedic, Noah Micheels, Basit Nayebyar, Adrian Sachs und Nick Zaremba standen gleich sieben U21-Spieler regelmäßig im Fokus. Sie verkörpern den nachhaltigen Weg des Vereins und sind zentrale Bausteine für die sportliche Zukunft.

Trainer und Kader bleiben zusammen – plus zwei Zugänge

Personell setzt der FC Waldems auf Kontinuität: In der Winterpause wird kein Spieler den Verein verlassen. Dies unterstreicht den großen Zusammenhalt und das familiäre Umfeld innerhalb der Mannschaft. Gleichzeitig kann der Verein zwei Neuzugänge vermelden: Pascal Starck vom EFC Kronberg (Kreisoberliga Hochtaunus) sowie Kevin Calva Lopez von der SG Walluf (Verbandsliga) verstärken den Kader zur Rückrunde.

Auch auf der Trainerposition setzt der FC Waldems auf Beständigkeit: Mario Weimer und der FC Waldems haben - wie berichtet - ihre Zusammenarbeit für die kommende Saison verlängert und gehen den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter. Die positive sportliche Entwicklung ist klar zu erkennen. Der vor der Saison vom FC Limbach gekommene Meistertrainer fühlt sich beim FC Waldems rundum wohl und steht sinnbildlich für die neue, nachhaltige Ausrichtung des Vereins. „Wir sind von Mario Weimers Qualität als Trainer überzeugt, er hat in einer schwierigen Situation übernommen, der Umbruch ist in vollem Gange und wir wollen gemeinsam den Klassenerhalt in der KOL schaffen", heißt es von FC-Seite. Ebenfalls haben Co-Trainer Markus Bölsing und Torwarttrainer Robert Moog zugesagt. Komplettiert wird der Trainerstab durch Tim Federmann.

Positive Entwicklung auch abseits des Platzes

Nicht nur sportlich, sondern auch strukturell entwickelt sich der Verein äußerst positiv. Eine neue Spielerlounge wurde errichtet, alle Spiele werden per Video aufgezeichnet und auf Plattformen wie YouTube und FuPa veröffentlicht. Professionelle Fotoaufnahmen sorgen für eine starke Außendarstellung, ein eigenes Spieltagheft zu Heimspielen wurde eingeführt, ausführliche Spielberichte erscheinen regelmäßig auf der vereinseigenen Website. Donnerstags finden nach dem Training strukturierte Spielersitzungen mit gemeinschaftlichem Essen statt.

Mit drei Rasenplätzen und einem Kunstrasen verfügt der Verein bereits über eine hervorragende Infrastruktur. Ein weiterer Kunstrasen ist beantragt und könnte einen weiteren Meilenstein in der Vereinsentwicklung darstellen.

Klarer Fokus: Klassenerhalt

Die sportliche Entwicklung zeigt trotz schwieriger Rahmenbedingungen klar nach oben. Bereits in der Rückrunde 2024/25 belegte der FC Waldems Rang 12 der Rückrundentabelle – aktuell steht das Team erneut auf Platz 12, jedoch unter deutlich anspruchsvolleren Voraussetzungen durch zahlreiche Abgänge und Verletzungen. Die zuletzt gezeigten Leistungen bestätigen jedoch den eingeschlagenen Weg. Das realistische und klare Ziel für die Rückrunde lautet: Klassenerhalt.