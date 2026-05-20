FC Waldems: Aus schwieriger Saison wächst neue Stärke

Der FC Waldems bleibt in der Kreisoberliga und könnte mit der "Zweiten" noch den Aufstieg schaffen. – Foto: Ingo Hörning

Schon vor Saisonbeginn war klar, dass ein Umbruch bevorsteht. Mehrere Leistungsträger beendeten ihre Karriere, zudem musste der Abgang von Mittelfeldmotor Adrian Schmidt (19 Scorer in der Vorsaison) kompensiert werden. Gleichzeitig kamen keine externen Neuzugänge hinzu. Was folgte, war eine Saison, die der Mannschaft alles abverlangte.

Der FC Waldems hat in der Saison 2025/2026 bewiesen, wofür der Verein steht: Zusammenhalt, Leidenschaft und eine außergewöhnliche Mentalität. In einer der schwierigsten Spielzeiten der vergangenen Jahre wurde das große Ziel Klassenerhalt erreicht (begünstigt durch den Rückzug von TSGV Holzhausen) – und das unter Bedingungen, die kaum herausfordernder hätten sein können.

Diese Widerstände haben die Mannschaft nicht geschwächt, sondern stärker gemacht. Mit Blick auf die kommende Saison richtet sich der Fokus klar nach vorne. Erste gezielte Verstärkungen stehen bereits fest: Joshua Niederle und Nico Weimer vom FC Limbach sowie Julius Beck aus der A-Jugend Heftrich werden den Kader verstärken. Weitere Neuzugänge werden nach Saisonende bekannt gegeben, zudem befindet sich der Verein in vielversprechenden Gesprächen.

Verletzungspech zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Runde: Mit Michael Stasch (Kreuzbandriss), Tim Streim (Außenbandriss), Matthias Rang (Knieverletzung), Emilio Conigliaro (Sehnenriss), Florian Kratz (Sehnenriss), Maik Kinkel (Bündelriss) und Bastian Guckes (Außenbandriss), Max Bölsing (Knieverletzung) fielen zahlreiche Leistungsträger langfristig aus. Doch genau in diesen Momenten zeigte sich der wahre Charakter des FC Waldems. Jeder einzelne Spieler übernahm Verantwortung, ging an seine Grenzen – und oft darüber hinaus.

Ein echter Beleg für die wachsende Attraktivität des Vereins ist der aktuell große Zulauf an Spielern. Der FC Waldems befindet sich in der komfortablen Situation, sehr genau auswählen zu können: Wer passt sportlich und menschlich ins Team, dass unterstreicht die positive Entwicklung des gesamten Vereins.

Ein echtes Highlight für die Zukunft ist der neue Kunstrasenplatz in Steinfischbach. Mit Fördergeldern in Höhe von 755.824 Euro aus dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages entsteht hier eine moderne Infrastruktur, die den gesamten Verein auf ein neues Level hebt. Ob erste Mannschaft, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft oder die Jugendteams von der G- bis zur C-Jugend – alle profitieren von optimalen Bedingungen.

Eine Frauenmannschaft befindet sich im Aufbau und soll künftig eng mit dem Herrenbereich verzahnt werden. Mit Melanie Bendel und Vanessa Kremer stehen bereits zwei Spielerinnen in der dritten Mannschaft auf dem Platz – ein klares Zeichen für Offenheit, Entwicklung und modernen Vereinsfußball.

Was den FC Waldems aber wirklich einzigartig macht, sind die professionellen und zugleich familiären Rahmenbedingungen: Gemeinsames Essen nach dem Donnerstagstraining, intensive Spielersitzungen mit moderner Videoanalyse über Veo – sowohl im Verbund zur taktischen Schulung als auch zur gezielten Analyse von Einzelaktionen für die individuelle Weiterentwicklung jedes Spielers.

Zusätzlich wird im Torwartbereich auf höchstem Niveau gearbeitet: Mit NLZ-Torwarttrainer Robert Moog findet ein spezialisiertes Torwarttraining auf dem Platz statt, ergänzt durch detaillierte Videoanalysen, die eine gezielte Leistungssteigerung ermöglichen.

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch eine Verpflegung an Heimspieltagen mit Obst, Snacks, Kuchen, Kaffee und Isogetränken sowie die medizinische Betreuung durch die PhysioPraxis Förderer. Dazu kommt eine moderne Players Lounge als Treffpunkt für Spieler, Fans, Freunde und Familien – ein Ort, an dem Gemeinschaft gelebt wird.

Diese Attraktivität spiegelt sich auch im Kader wider: Alle Spieler der ersten Mannschaft bleiben dem Verein erhalten – ein absolutes Novum in der Vereinsgeschichte und ein starkes Zeichen für die Identifikation mit dem FC Waldems.

Ein weiteres großes Ziel bleibt der Aufstieg der zweiten Mannschaft. Im sechsten Jahr in Folge soll endlich der Sprung aus der C-Liga in die B-Liga gelingen. Dieser Schritt würde dem gesamten Verein noch mehr Tiefe, Substanz, Qualität und Strahlkraft verleihen – und den eingeschlagenen Weg weiter festigen.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr FC Waldems FC Waldems SG Orlen Orlen 15:00 PUSH

Ein besonderes Highlight steht zudem bereits fest: Beim Spiel gegen die SG Orlen findet am Samstag das große Familienfest des FC Waldems statt. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken und Tombola. Dazu gibt es spannende Jugend- und Seniorenspiele sowie leckeres Essen vom Grill, Kaffee und Kuchen und eine große Auswahl an Kaltgetränken – ein Tag für die ganze Familie und die gesamte Region.

Auch infrastrukturell denkt der Verein weiter: Geplant ist ein modernes Container-Konzept, um neue Kabinen für Auswärtsmannschaften zu schaffen. Dadurch soll die Heimkabine zu einer echten Wohlfühloase mit mehr Platz und noch professionelleren Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden.