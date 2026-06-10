FC Wald: Casamento übernimmt als Trainer

– Foto: regional - fussball.ch

Der FC Wald hat die Nachfolge von Aufstiegstrainer Boris Juric geregelt. Ab der kommenden Saison wirkt Mario Casamento an der Seitenlinie des Oberländer Zweitligisten.

Sportchef Ivan Juric begründet die Wahl mit den fachlichen und menschlichen Qualitäten des neuen Trainers: «Wir als Verein haben uns für Mario Casamento entschieden, weil er nebst der grossen Erfahrung die gleiche Einstellung zum Fussball hat wie der FC Wald. Er legt Wert auf Teamspirit, Einsatz und Freude am Fussball. Das passt zu 100 Prozent zum Walder Weg.»

Der Verein bestätigte die Verpflichtung des neuen Cheftrainers am Mittwoch. «Mario Casamento wird neuer Cheftrainer und übernimmt den Posten an der Seitenlinie ab der Saison 2026/27», teilte der Klub mit.

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Spielertrainer bei Wagen und Hinwil

Der beim FC Rüti gross gewordene Casamento war bis 2014 während vier Saisons Spielertrainer beim Ostschweizer Viertligisten FC Wagen. Zuvor hatte der heute 54-Jährige bereits beim FC Hinwil in der 3. Liga als Spielertrainer gewirkt.

Als Spiel lief Casamento in den 1990er-Jahren in der damaligen Nationalliga A für den FC Zürich und die Young Boys auf. Später machte sich der Offensivspieler beim FC Tuggen in der 1. Liga als treffsicherer Torjäger einen Namen.

Mit Casamento setzt der FC Wald auf einen Trainer mit regionaler Verankerung, grosser Erfahrung und einer klaren Vorstellung davon, wie Fussball gespielt und gelebt werden soll. Seine erste Aufgabe wird es sein, die Walder nach dem Aufstieg in der 2. Liga im Juni 2025 weiterzuentwickeln.

In der laufenden Meisterschaft sind die Walder zwei Runden vor Schluss in der Zweitliga-Gruppe 2 auf dem starken sechsten Rang klassiert.