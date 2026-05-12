FC Wädenswil setzt auf Pino Spagnuolo

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Beim Zweitligisten FC Wädenswil kommt es zu einem Wechsel auf der Trainerposition im Zweitliga-Team. Francesco Pappone wird sein Amt nach Saisonende niederlegen. Gleichzeitig präsentierte der Seeklub mit Pino Spagnuolo bereits seinen Nachfolger.

Mit dem 45-Jährigen übernimmt ein in der Region bekanntes Gesicht. Der frühere Assistent von Pappone bei FC Lachen/Altendorf stand zuletzt während vier Jahren beim SC Siebnen an der Seitenlinie. Mit den Schwyzern verpasste er mehrfach nur ganz knapp den Aufstieg in die 2. Liga. In der laufenden Meisterschaft sieht es für den SCS als Leader der Drittliga-Grupppe 1 wiederholt gut aus.