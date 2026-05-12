FC Wädenswil setzt auf Pino Spagnuolo

FC Wädenswil stellt Weichen für die Zukunft: Pino Spagnuolo übernimmt von Francesco Pappone.
Beim Zweitligisten FC Wädenswil kommt es zu einem Wechsel auf der Trainerposition im Zweitliga-Team. Francesco Pappone wird sein Amt nach Saisonende niederlegen. Gleichzeitig präsentierte der Seeklub mit Pino Spagnuolo bereits seinen Nachfolger.
Mit dem 45-Jährigen übernimmt ein in der Region bekanntes Gesicht. Der frühere Assistent von Pappone bei FC Lachen/Altendorf stand zuletzt während vier Jahren beim SC Siebnen an der Seitenlinie. Mit den Schwyzern verpasste er mehrfach nur ganz knapp den Aufstieg in die 2. Liga. In der laufenden Meisterschaft sieht es für den SCS als Leader der Drittliga-Grupppe 1 wiederholt gut aus.
Pappone selbst war im Januar 2023 nach Wädenswil gekommen und führte das Team in de Saison 2023/24 erfolgreich von der 3. Liga in die 2. Liga. Auch in der laufenden Meisterschaft etablierte sich die Mannschaft in der Spitzengruppe der Gruppe 1. Besonders hebt der FCW ist die konsequente Integration des eigenen Nachwuchses heraus: Insgesamt 17 Spieler aus der Juniorenabteilung kamen unter der Leitung Pappones in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen.
Der heute 51-Jährige war zuvor bei Lachen/Altendorf während einiger Jahre als Cheftrainer tätig. Dazu arbeitete er als Assistent beim FC Freienbach und war Spielertrainer in Thalwil und Horgen.
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