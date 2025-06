FC Vorbach e. V. feiert 60-Jähriges Jubiläum

60 Jahre nach seiner Gründung feiert der FC Vorbach sein Jubiläum. Neben großen Feierlichkeiten stehen auch sportliche Highlights an.

Der Festausschuss des FC hat sich einiges einfallen lassen. Beginnend mit den Mitgliederehrungen und Grußworten am Freitagabend folgt anschließend die "GaudiNight" im großen Festzelt mit den "Stoapfälzer Spitzbuam". Samstagabend ist dann 90er- und 2000er Party mit DJ Udo H. Ein Frühschoppen am Sonntag vormittag rundet die Feierlichkeiten ab. An allen Tagen gibt es neben den üblichen Getränken auch eine Weinlaube.

Am Samstag und am Sonntag vormittag findet der "NovemKidsCup" statt. Sämtliche Junioren-Teams verschiedener Vereine und Altersgruppen treten hierbei gegeneinander an.