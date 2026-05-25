FC Voran Ohe würdigt zum Abschied Till Witmütz und Marc Ohl

Abgänge beim FC Voran Ohe. – Foto: red/KI

Der FC Voran Ohe muss zur neuen Saison zwei verdiente Spieler ziehen lassen. Till Witmütz und Marc Ohl verlassen den Amselstieg nach zusammen 15 Jahren Vereinsgeschichte. Der Abschied fällt dem Klub entsprechend schwer, zumal beide Spieler nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Spuren hinterlassen haben.

Witmütz zieht es im Sommer zurück zum SV Curslack-Neuengamme, von wo aus er einst nach Ohe gewechselt war. Ohl schließt sich dem SV Altengamme an - ausgerechnet jenem Klub, der am letzten Spieltag zum Saisonabschluss am Amselstieg zu Gast ist. Ein Wiedersehen in der Landesliga Hansa wird es für beide also in jedem Fall geben.

Doch sein Wert beschränkte sich nicht auf die 90 Minuten. Auch abseits des Rasens war der Mittelfeldspieler präsent. Ob Mannschaftsabende, Ausfahrten oder Frühjahrsputz am Amselstieg - Witmütz brachte sich aktiv in das Vereinsleben ein. Genau diese Mischung aus sportlicher Verlässlichkeit und Identifikation macht seinen Abschied für Voran Ohe besonders.

Witmütz trug fünf Jahre das Trikot von Voran Ohe und war in dieser Zeit ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. In dieser Saison gehörte der zentrale Mittelfeldspieler als Vize-Kapitän zu den Führungskräften. Der Verein hebt vor allem seinen Kampfgeist, seine Einstellung und seinen Einsatz hervor. Witmütz habe sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sei auf dem Platz vorangegangen.

„Magic“ Ohl wird zur Identifikationsfigur

Noch länger war Ohl Teil des Vereins. Der 23er von Voran Ohe kam als 19-Jähriger und spielte insgesamt zehn Jahre für den Klub. Über diese lange Zeit entwickelte er sich zu einer festen Größe und Identifikationsfigur der Mannschaft.

Sportlich war Ohl vor allem in der Defensive wichtig. Als Rechtsverteidiger und rechter Innenverteidiger hielt er in den vergangenen Spielzeiten immer wieder die Ordnung zusammen. Der Verein beschreibt ihn als Spieler, der genau wusste, wann Kopfball, Fuß oder Tackling gefragt waren, um Gegentore zu verhindern.

Nach fast einem Jahrzehnt am Amselstieg sucht Ohl nun noch einmal eine neue sportliche Herausforderung. Beim SV Altengamme trifft er auf einen Klub, der in der aktuellen Saison lange um die Spitze der Landesliga Hansa mitgespielt hat.

Abschiede mit Wiedersehen

Voran Ohe verabschiedet beide Spieler mit viel Wertschätzung. „Fünf beziehungsweise zehn Jahre Vereinszugehörigkeit - Hut ab!“, schreibt der Verein und bedankt sich für Einsatz, Loyalität und den gemeinsamen Weg. Witmütz und Ohl seien am Amselstieg jederzeit willkommen.

Sportlich verliert Voran Ohe zwei erfahrene Spieler, die den Kader über Jahre geprägt haben. Gleichzeitig bleiben beide der Liga erhalten, was die kommenden Duelle zusätzlich interessant macht. Für den FC Voran Ohe endet ein Kapitel - für Witmütz und Ohl beginnt jeweils ein neues, aber nicht weit entferntes.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: