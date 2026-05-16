FC Voran Ohe präsentiert Zugang mit Verspätung Der FC Voran Ohe hält den nächsten Spieler für die kommende Saison: Phillip Börner kam im Winter vom Rahlstedter SC, hat bereits erste Spiele absolviert und bleibt am Amselstieg. von red · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

Zugang für Voran Ohe. – Foto: red/KI

Der FC Voran Ohe treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Nach den Zusagen von Spielernw ie Philipp Lorenzen und Bless Dapaah hat der Tabellenfünfte der Landesliga Hansa nun auch bestätigt, dass Phillip Börner über den Sommer hinaus Teil der Mannschaft bleibt.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Börner war im Winter vom Ligakonkurrenten Rahlstedter SC an den Amselstieg gewechselt und ist damit kein Zugang für die ferne Zukunft, sondern bereits im laufenden Spielbetrieb angekommen. Laut FuPa-Datenbank kam der 30-jährige Mittelfeldspieler in dieser Saison schon auf vier Einsätze für Voran Ohe. Zuvor hatte er in der laufenden Spielzeit neun Partien für Rahlstedt absolviert. Erfahrung für das Zentrum Der Verein beschreibt Börner als Spieler, der sich vor allem auf der Sechserposition wohlfühlt. Dort soll er mit Übersicht, Zweikampfführung und sicherem Passspiel für Stabilität und Struktur sorgen. Gerade in einer Mannschaft, die in der Landesliga Hansa als Tabellenfünfter eine gute Rolle spielt, ist diese Mischung wichtig.

Börner bringt reichlich Landesliga-Erfahrung mit. Neben seiner Zeit beim Rahlstedter SC lief er mehrere Jahre für Niendorfer TSV II auf. Insgesamt weist seine FuPa-Bilanz 160 Spiele, 13 Tore und 14 Einsätze in der Elf der Woche aus. Für Voran Ohe ist er damit ein Spieler, der die Liga kennt und dem Kader zusätzliche Verlässlichkeit geben kann. Schon seit dem Winter integriert Auch abseits des Platzes scheint die Verbindung zu passen. Der Verein betont, dass Börner bereits seit der Winterpause regelmäßig „auf und neben dem Platz“ dabei gewesen sei und sich hervorragend in die Mannschaft integriert habe.