FC Voran Ohe legt weiter nach: Tempo, Erfahrung und Stabilität

Weiß seine Mitspieler in Szene zu setzen: Bennet Zaske. – Foto: SVE

Landesliga Hamburg: Der FC Voran Ohe hat die nächsten Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben und dabei gleich in mehreren Mannschaftsteilen nachgelegt. Mit Jeffrey Mensah und Erdinc Asar wechseln zwei Spieler vom FC Nikola Tesla an den Amselstieg, zudem kommt Bennet Zaske vom SC Schwarzenbek ins Dorf. Der Verein gewinnt damit Tempo für die Außenbahn, zusätzliche Qualität im Zentrum und weitere Stabilität für die Defensive.

Auffällig ist dabei nicht nur die sportliche Erfahrung der Zugänge, sondern auch die klare Einordnung durch den Klub. Ohe spricht bei Mensah von „Tempo für die Außenbahn“, bei Zaske von einem „Qualitätsschub fürs Mittelfeld“ und bei Asar von der „nächsten Mauer“ für die Defensive. Die drei Transfers sollen dem Kader entsprechend mehr Breite, aber auch neue Elemente im Spiel geben.

Der Verein beschreibt „Jeff“ als offensiv flexibel einsetzbar, hebt aber besonders seine Rolle auf dem linken Flügel hervor. Dort bringe er „genau die Qualitäten mit, die jede Defensive vor Probleme stellen können: enormes Tempo, hohe Laufbereitschaft und einen unermüdlichen Einsatz über die gesamte Spielzeit hinweg“. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Mensah unter anderem in den Nachwuchsabteilungen von Eintracht Norderstedt und dem Eimsbütteler TV. Im Herrenbereich spielte er anschließend für den ETV, den Meiendorfer SV, Eintracht Norderstedt und zuletzt Nikola Tesla.

Mit Mensah erhält Ohe einen Spieler, der in der vergangenen Saison regelmäßig in der Hamburger Oberliga zum Einsatz kam. Der 24-Jährige absolvierte für Nikola Tesla 22 Spiele, erzielte dabei vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Künftig soll er vor allem die Außenbahn beleben.

Für Mensah dürfte der Wechsel nach Ohe auch persönlich interessant sein, weil er dort auf einen vertrauten Weggefährten trifft. Mit Asar vollzieht ein guter Freund und langjähriger Begleiter ebenfalls den Wechsel ins Dorf.

Zaske soll das Zentrum strukturieren

Für das Mittelfeld hat sich Ohe mit Zaske verstärkt. Der 27-Jährige kommt vom SC Schwarzenbek und soll dem Spiel im Zentrum zusätzliche Qualität verleihen. In der vergangenen Bezirksliga-Saison absolvierte Zaske 25 Partien, erzielte drei Tore und stellte nach Angaben des Vereins mit zahlreichen Vorlagen seine Offensivqualitäten unter Beweis.

Ohe beschreibt „Zakko“ als Spieler, „der Mannschaften besser macht“. Er treibe an, gebe den Takt vor und könne „mit seinem feinen rechten Fuß jederzeit den Unterschied ausmachen“. Besonders bei Standards werde es für gegnerische Defensivreihen gefährlich.

Ausgebildet wurde Zaske beim SV Eichede, wo er nach Vereinsangaben den Sprung aus der Jugend bis in die Oberliga der Herren schaffte. Nach mehreren Jahren in Schwarzenbek bringt er nun Erfahrung und Qualität an den Amselstieg. Auch bei ihm gibt es einen persönlichen Bezug innerhalb des Kaders: Mit Daniel Rohroff steht künftig ein langjähriger Kumpel an seiner Seite.

Asar verstärkt die Defensive

Neben Mensah kommt auch Asar von Nikola Tesla nach Ohe. Der 27-Jährige ist Innenverteidiger und soll mithelfen, an die starke Defensivleistung der vergangenen Saison anzuknüpfen. In der zurückliegenden Spielzeit absolvierte Asar 26 Einsätze in der Hamburger Oberliga und stand dabei in vielen Partien von Beginn an auf dem Platz.

Der Verein hebt bei ihm vor allem Stabilität, Zweikampfstärke und Ruhe am Ball hervor. Asar bringe „körperliche Präsenz, starke Zweikampfführung und die Fähigkeit, auch unter Druck einen ruhigen Spielaufbau einzuleiten“ mit. Mit 27 Jahren befinde er sich im besten Fußballalter und solle der Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz zusätzliche Stabilität geben.

Damit hat Ohe drei Transfers präsentiert, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen sollen. Mensah steht für Dynamik und Offensivdrang, Zaske für Spielintelligenz und Standards, Asar für defensive Präsenz und Erfahrung. Der Kader am Amselstieg nimmt damit weiter Formen an - und der Klub setzt erkennbar auf Spieler, die nicht nur Qualität, sondern auch klare Rollenprofile mitbringen.

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