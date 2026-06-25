FC Voran Ohe angelt sich talentierten Stürmer

Der FC Voran Ohe hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt - und dabei ein bekanntes Gesicht zurück an den Amselstieg geholt. Chris-Ulrich Schulz wechselt von TuS Aumühle-Wohltorf zurück nach Ohe. Für den 22-jährigen Angreifer ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, an der er bereits seine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht hatte.
Schulz, der im Verein unter seinem Spitznamen „Schulle“ bekannt ist, bringt trotz seines jungen Alters schon reichlich Spielpraxis mit. Nach seiner ersten Zeit bei Voran Ohe führte ihn sein Weg über SV Börnsen nach Aumühle, nun kehrt er zurück ins Dorf. Dort trifft er nach Vereinsangaben auf viele bekannte Gesichter, mit denen er bereits in der Vergangenheit gemeinsam auf dem Platz gestanden hat.
Sportlich bringt Schulz ein auffälliges Profil mit. Mit seinen knapp zwei Metern Körpergröße verfügt der Angreifer über eine Präsenz, die in der Offensive neue Möglichkeiten eröffnet. Der Verein hebt hervor, dass er regelmäßig für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen kann.
Nach FuPa-Daten ist Schulz 198 Zentimeter groß, Linksfuß und als Angreifer geführt. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 74 Einsätze, acht Tore und eine Vorlage. Für Aumühle spielte er in den vergangenen Jahren in der Bezirksliga Hamburg, zuvor war er bereits in unterschiedlichen Mannschaften von Voran Ohe aktiv.
Für den Landesligisten ist der Transfer deshalb aus mehreren Gründen interessant. Schulz kennt das Umfeld, bringt körperliche Stärke mit und kann der Offensive eine zusätzliche Komponente geben. Gerade in engen Spielen kann ein Zielspieler mit Größe, Strafraumpräsenz und Abschlussgefahr wichtig werden.
Die emotionale Komponente spielt bei diesem Wechsel ebenfalls eine Rolle. Voran Ohe spricht von einem „altbekannten“ Spieler, der nun zurückkehrt. Solche Rückholaktionen sind für Vereine oft wertvoll, weil Spieler nicht nur sportlich eingebunden werden müssen, sondern auch menschlich schnell wieder Anschluss finden.
Schulz dürfte diesen Vorteil haben. Er kennt den Amselstieg, das Umfeld und viele Menschen im Verein. Dadurch kann die Eingewöhnung schneller funktionieren als bei einem komplett neuen Spieler. Gleichzeitig kommt er mit zusätzlichen Erfahrungen zurück, die er in Börnsen und Aumühle gesammelt hat.
Für Voran Ohe ist der Zugang damit nicht nur eine Verstärkung für die Offensive, sondern auch ein Stück Identifikation. Ein Spieler, der seine ersten Herrenjahre im Verein begonnen hat, kehrt nun gereifter zurück und soll in der Landesliga Hamburg helfen.
Nach der finalen Staffeleinteilung steht Voran Ohe in der Landesliga 01. Dort wartet eine anspruchsvolle Runde mit mehreren starken Gegnern. Umso wichtiger ist es für den Klub, den Kader frühzeitig und passend zu verstärken.
Schulz bringt dafür ein klares Profil mit. Er ist jung, aber nicht unerfahren, körperlich auffällig und mit dem Verein verbunden. Genau diese Mischung kann in einer langen Landesliga-Saison wertvoll werden.
Für den Angreifer beginnt damit ein neues Kapitel an vertrauter Stelle. Für Voran Ohe ist seine Rückkehr ein weiterer Baustein in der Planung - und ein Transfer, der sportlich wie emotional gut zur Mannschaft passt.
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