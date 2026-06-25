FC Voran Ohe angelt sich talentierten Stürmer FC Voran Ohe begrüßt einen Rückkehrer am Amselstieg. Chris-Ulrich Schulz kommt aus Aumühle zurück und soll die Offensive verstärken. von red · Heute, 07:44 Uhr · 0 Leser

Das ist Chris-Ulrich Schulz. – Foto: Maurice Herzog

Der FC Voran Ohe hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt - und dabei ein bekanntes Gesicht zurück an den Amselstieg geholt. Chris-Ulrich Schulz wechselt von TuS Aumühle-Wohltorf zurück nach Ohe. Für den 22-jährigen Angreifer ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, an der er bereits seine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht hatte.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Schulz, der im Verein unter seinem Spitznamen „Schulle“ bekannt ist, bringt trotz seines jungen Alters schon reichlich Spielpraxis mit. Nach seiner ersten Zeit bei Voran Ohe führte ihn sein Weg über SV Börnsen nach Aumühle, nun kehrt er zurück ins Dorf. Dort trifft er nach Vereinsangaben auf viele bekannte Gesichter, mit denen er bereits in der Vergangenheit gemeinsam auf dem Platz gestanden hat. Viel Präsenz für die Offensive Sportlich bringt Schulz ein auffälliges Profil mit. Mit seinen knapp zwei Metern Körpergröße verfügt der Angreifer über eine Präsenz, die in der Offensive neue Möglichkeiten eröffnet. Der Verein hebt hervor, dass er regelmäßig für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgen kann.

Nach FuPa-Daten ist Schulz 198 Zentimeter groß, Linksfuß und als Angreifer geführt. In seiner bisherigen Laufbahn kommt er auf 74 Einsätze, acht Tore und eine Vorlage. Für Aumühle spielte er in den vergangenen Jahren in der Bezirksliga Hamburg, zuvor war er bereits in unterschiedlichen Mannschaften von Voran Ohe aktiv. Für den Landesligisten ist der Transfer deshalb aus mehreren Gründen interessant. Schulz kennt das Umfeld, bringt körperliche Stärke mit und kann der Offensive eine zusätzliche Komponente geben. Gerade in engen Spielen kann ein Zielspieler mit Größe, Strafraumpräsenz und Abschlussgefahr wichtig werden.