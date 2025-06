FC Volketswil mit 8:1-Schützenfest

In seinem letzten Heimspiel der Meisterschaftssaison 2024/25 besiegte Volketswil den bereits als Absteiger in die 4. Klasse feststehenden FC Fällanden mit 8:0 (3:0), dem höchsten Pflichtspielergebnis der letzten Jahre.

So., 15.06.2025, 11:15 Uhr

Volketswil bewies in der heurigen Saison eindrucksvoll seine Heimstärke, in 11 Pflichtspielen im Griespark erzielte man 9 Siege,1 Unentschieden und 1 Niederlage bei einem Torverhältnis von 34:8.

Trotz einer nicht unbedingt überzeugenden Vorstellung in den ersten 45 Minuten lag Volketswil nach 2 Kopfballtoren von Jeroen Meyer sowie einem sensationellen Treffer ins linke Kreuzeck des Gästetores aus 20 Meter durch Florin Perez mit 3:0 in Front und vergab weitere 3-4 Topchancen auf eine höheres Ergebnis.

Volketswils sportliche Führung entschied sich nach der Halbzeitpause für einen radikalen Wechsel, gesamt wurden in der 46. Minute 6 Spieler aus- bzw. eingewechselt und dies sollte sich im weiteren Spielverlauf als richtige Massnahme herausgestellt haben.

Volketswil startete eine Angriffswelle nach der anderen, zeitweise gab es Torchancen im Minutentakt , einzig Fällandens bester Mann, Torwart Claudio Sauber bewahrte sein Team mit einigen Glanzparaden vor einer höheren Abfuhr und war im Grunde genommen an allen erzielten Toren chancenlos.

In seinem letzten Pflichtspiel vor heimischen Publikum wurde einer der erfahrensten, verlässlichsten und mit vorbildlichem Auftreten ausgestattet, Kelly Jäggli gebührend zu seinem Karriereende verabschiedet und machte sich selbst mit seinem Kopfballtor in der 71. Minute das passendste Geschenk, was man sich nur erträumen konnte.

__________________________________________________________________________________________________