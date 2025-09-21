FC Volketswil - Aus im Regionalcup

In der zweiten Runde des ZH-Regionalcups unterlag Volketswil nach einer unerklärlichen ideenlosen Vorstellung gegen den Mitkonkurrenten aus der 3.-Liga-Gruppe 6, dem SC Zollikon verdient mit 1:1 (1:1) 1:3 n.P.

Unerklärlich deshalb, da Volketswil noch vor einer Woche im MS-Auswärtsspiel in Herrliberg mit einer ansteigenden Formkurve klar und verdient als Sieger vom Platz ging und jetzt,noch dazu im Heimspiel,eine Leistung ablieferte, die sonst der Volketswiler Spielstärke in keinster Weise entsprach.

Im Grunde war das Spielsystem Zollikons einfach zu durchschauen - aus der Abwehr oder Mittelfeld lange Pässe auf die schnellen Flügelstürmer, aber ein erfahrenes spielstarkes Team wie Volketswil hätte sich darauf einstellen müssen.

Cheftrainer Antonio Limata konnte bei seiner Spielbeobachtung letzten Sonntag bei Mönchaltorf gegen Zollikon die nötigen Schlüsse ziehen und dementsprechend die Mannschaft auf den Gegner einzustellen, einzig Volketswil konnte oder wollte,wie auch immer, die Vorgaben den grössten Teil des Spieles nie umsetzen.

Zollikons Sieg war deswegen verdient und hätte schon vor der regulären Spielzeit entschieden sein müssen,da unzählige Topchancen leichtfertig vergeben wurden oder vom besten Mann des Spieles, Torhüter Kelly Jäggli mit unfassbaren Paraden entschärft werden konnten, wahrscheinlich war dies Jägglis beste Spiel seiner langen Karriere als Torhüter,der sonst als Feldspieler aufgetreten ist.

Damit sind 2 erfolgreiche Jahre im Regionalcup mit etlichen magischen Fussballabenden Geschichte, nun heisst es die kommenden schweren Aufgaben in der MS mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu bestreiten mit dem Ziel seiner Rolle als Aufstiegsmitfavorit gerecht zu werden.

Spielverlauf

Bereits bis zum Führungstreffer in der 21.Minute scheiterte Zollikon mit 2-3 Topchancen an Volketswils Torhüter Jäggli. Der Ausgleich in der 28.Minute durch Adriano Pergolis zum 1:1 weckte Hoffnungen auf eine Leistungssteigerung des Heimteams, jedoch letztendlich nur ein reines Wunschdenken.

Die 2. Hälfte war geprägt von unzähligen Topchancen des Gästeteams,allerdings ohne den nötigen Torerfolg, einzig die letzten 10 Spielminuten, nachdem sich Zollikons Stürmer

totgelaufen hatten, wurde Volketswil stärker, konnte aber 2 aussichtsreiche Torchancen zu einem späten Sieg nicht verwerten. Im Penaltyschiessen erstaunte, dass sichere Penaltyschützen wie Meyer D. und Demko die Chance vom Elferpunkt nicht nutzen konnten.

Termine

Wiedergutmachung ist kommenden Samstag, 27.09.2025 um 18 Uhr angesagt-

5.- MS-Runde - FCV 1 - FC MAUR( derzeit Tabellenletzter mit 1 Punkt)

Spielort - Sportpark Gries/V.

