FC Vogtsburg blickt optimistisch nach vorne und setzt auf Kontinuität

Vogtsburg – Nach Abschluss der Hinrunde hat der FC Vogtsburg gemeinsam mit seinem neuen Trainerteam die erste Halbserie analysiert und die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde gestellt. In einem offenen und konstruktiven Austausch wurden die bisherigen Leistungen besprochen und klare Schwerpunkte für die kommenden Wochen definiert.

Besonders positiv hervorgehoben wurde die sehr enge und vertrauensvolle Kommunikation zwischen Faust, Vogt und Saggiomo , die sich als großer Mehrwert erwiesen hat. Diese Zusammenarbeit spiegelt sich auch deutlich in der sportlichen Entwicklung wider: Die Mannschaft hat sich im Verlauf der Hinrunde sowohl als Team als auch jeder einzelne Spieler individuell weiterentwickelt. Sie ist vom Training, als auch vom Plan im Spiel begeistert und wird hier weiter konsequent daran arbeiten, immer besser zu werden.