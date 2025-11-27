FC Villingen will sich ein Weihnachtsgeschenk der eigenen Art machen

Der FC 08 Villingen reist zum letzten Spiel in der Fußball-Oberliga vor der Winterpause zum TSV Essingen. Die Nullachter wollen sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren.
"Wir fiebern auf diese Partie hin und wollen mit einem sehr guten Gefühl in die Pause gehen." Mit dieser Aussage setzt Steffen Breinlinger den Ton. Villingens Trainer spricht zudem von einem "Ausrufezeichen setzen". Das alles kann nur eines bedeuten: Der FC 08 Villingen will das Duell beim TSV Essingen am Samstag (14 Uhr) unbedingt gewinnen.
Die Aufgabe ist anspruchsvoll, dessen sind sie sich bewusst bei den Nullachtern. Die Gastgeber stehen mit 29 Punkten auf Rang vier, direkt dahinter folgen schon die Villinger mit einem Zähler weniger, dafür einem Spiel mehr. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.