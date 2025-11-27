Steffen Breinlinger will mit einem Sieg ein ereignisreiches Jahr erfolgreich abschließen. – Foto: Florian Wiegand

FC Villingen will sich ein Weihnachtsgeschenk der eigenen Art machen Die Nullachter wollen sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren.

Der FC 08 Villingen reist zum letzten Spiel in der Fußball-Oberliga vor der Winterpause zum TSV Essingen. Die Nullachter wollen sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren.

"Wir fiebern auf diese Partie hin und wollen mit einem sehr guten Gefühl in die Pause gehen." Mit dieser Aussage setzt Steffen Breinlinger den Ton. Villingens Trainer spricht zudem von einem "Ausrufezeichen setzen". Das alles kann nur eines bedeuten: Der FC 08 Villingen will das Duell beim TSV Essingen am Samstag (14 Uhr) unbedingt gewinnen.