FC Viktoria Thiede verpflichtet Nico Pampuch

– Foto: FC Viktoria Thiede

Mit Nico Pampuch präsentiert der FC Viktoria Thiede nach Devran Kara seinen zweiten Neuzugang für die kommende Rückrunde. Der 21-Jährige soll im defensiven Mittelfeld Stabilität und Spielintelligenz einbringen.

Der FC Viktoria Thiede treibt seine Personalplanungen weiter voran und vermeldet den zweiten Neuzugang: Nico Pampuch wechselt vom SV Lengede aus der Landesliga zum Bezirksligisten.

Der 21-Jährige ist im defensiven Mittelfeld beheimatet und soll dort künftig eine zentrale Rolle übernehmen. Nach Vereinsangaben zeichnet sich Pampuch insbesondere durch seine Zweikampfstärke und Spielintelligenz aus, Qualitäten, die dem Spiel der Viktoria mehr Stabilität verleihen sollen.

In der laufenden Saison kam Pampuch beim Vorletzten der Landesliga Braunschweig auf 12 Einsätze. Nun schließt er sich dem Tabellenachten der Bezirksliga Braunschweig 3 an.

In Thiede trifft er auf bekannte Gesichter: „Ich wurde sehr herzlich aufgenommen, es ist sehr familiär. Zudem kenne ich viele Spieler schon seit Jahren. Ich freue mich sehr, hier zu sein“, wird der Neuzugang in den vereinseigenen Kanälen zitiert.

Auch mit Blick auf die sportlichen Ziele zeigt sich der Mittelfeldspieler optimistisch. Innerhalb der Mannschaft nehme er eine hohe Qualität und großen Teamgeist wahr. Für die Rückrunde hoffe er, an die Leistungen aus der Vorbereitung anknüpfen und sich gemeinsam weiterentwickeln zu können.