FC Viktoria Thiede verpflichtet Devran Kara

– Foto: Viktoria Thiede

Der FC Viktoria Thiede aus der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 verstärkt sich mit Devran Kara. Der 21-Jährige wechselt von der zweiten Mannschaft des MTV Wolfenbüttel nach Thiede und soll künftig das offensive Mittelfeld beleben.

Kara gilt als kreativer Spieler mit Übersicht und Spielwitz. Diese Qualitäten sollen dem Offensivspiel der Viktoria zusätzliche Impulse verleihen.

Zum Einstand äußerte sich der Neuzugang zu seinen ersten Eindrücken im neuen Umfeld. „Ich wurde super aufgenommen, ich kannte viele schon aus meiner Kindheit. Die Jungs sind echt toll drauf, bin mehr als glücklich mit dem Wechsel“, sagte Kara.