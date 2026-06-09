FC Viktoria Thiede verlängert mit Dimitri Borewitsch Seit vier Jahren im Verein – Leistungsträger bleibt auch in der Saison 2026/27 von NB · Gestern, 23:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Viktoria Thiede

Der FC Viktoria Thiede hat die personellen Planungen für die kommende Spielzeit weiter vorangetrieben und eine wichtige Verlängerung vermeldet. Dimitri Borewitsch bleibt dem abgestiegenen Bezirksligisten auch in der Saison 2026/27 erhalten.

Dima gehört seit vier Jahren zum festen Bestandteil der Mannschaft und hat sich in dieser Zeit als wichtige Größe innerhalb des Teams etabliert. In dieser Saison kommt Borewitsch auf vier Einsätze für die Altinkaya-Elf.