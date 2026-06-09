FC Viktoria Thiede verlängert mit Dimitri Borewitsch

Der FC Viktoria Thiede hat die personellen Planungen für die kommende Spielzeit weiter vorangetrieben und eine wichtige Verlängerung vermeldet. Dimitri Borewitsch bleibt dem abgestiegenen Bezirksligisten auch in der Saison 2026/27 erhalten.
Dima gehört seit vier Jahren zum festen Bestandteil der Mannschaft und hat sich in dieser Zeit als wichtige Größe innerhalb des Teams etabliert. In dieser Saison kommt Borewitsch auf vier Einsätze für die Altinkaya-Elf.
In der Mitteilung des Vereins wird Dima als wichtiger Teil der „Thiede-Familie“ beschrieben, der sowohl auf als auch neben dem Platz eine bedeutende Rolle einnimmt. Der Verein blickt entsprechend optimistisch auf die weitere Zusammenarbeit und erhofft sich von der Verlängerung Stabilität im Kader für die kommende Spielzeit.