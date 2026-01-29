FC Viktoria Thiede verabschiedet Laurent Maliqi

– Foto: Viktoria Thiede

Der FC Viktoria Thiede und Laurent Maliqi gehen künftig getrennte Wege. Nach einer sportlich wie menschlich geschätzten Zeit im Verein sucht der Spieler bei Yunus Emre eine neue Herausforderung.

Der FC Viktoria Thiede hat den Abschied von Laurent Maliqi bekanntgegeben. Der Spieler gehörte zuletzt zum Kader des Tabellenachten der Bezirksliga Braunschweig 3 und hinterließ trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen positiven Eindruck.

Berufliche Verpflichtungen im Ausland sowie mehrere verletzungsbedingte Rückschläge verhinderten, dass Maliqi beim FC Viktoria Thiede die Spielpraxis sammeln konnte, die er sich selbst erhofft hatte. Dennoch betonen die Verantwortlichen, dass er die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichert habe.

Nun folgt für den Spieler der nächste Schritt: Maliqi schließt sich Yunus Emre an, wo er künftig wieder regelmäßig auf dem Platz stehen möchte. Ausschlaggebend für den Wechsel war vor allem die Aussicht, im vertrauten Umfeld und gemeinsam mit Freunden Spielpraxis zu sammeln und an frühere Leistungen anzuknüpfen.

Der FC Viktoria Thiede verabschiedet sich mit Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und wünscht Laurent Maliqi für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.