FC Viktoria Thiede bindet Xavier Bogus und Marvin Haka

– Foto: FC Viktoria Thiede Instagram

Der FC Viktoria Thiede setzt bei seinen Personalplanungen auf Kontinuität: Xavier Bogus und Marvin Haka bleiben dem Bezirksligisten erhalten. Der Verein gab die Vertragsverlängerungen der beiden Spieler nun offiziell bekannt.

Mit Xavier Bogus und Marvin Haka kann der FC Viktoria Thiede auch in der kommenden Saison weiter planen. Wie der Verein mitteilte, werden beide Spieler weiterhin das gelb-schwarze Trikot tragen und damit in ihre zweite Spielzeit beim Bezirksligisten gehen.

In den sozialen Netzwerken präsentierte der Klub die Verlängerungen mit den Worten „Lolek & Bolek bleiben Thieder“ und unterstrich damit den hohen Stellenwert des Duos innerhalb der Mannschaft. Beide Akteure sollen auch künftig ihren Beitrag zur sportlichen Entwicklung des Teams leisten.

In der aktuellen Spielzeit kommt Bogus auf 19 Einsätze für die Altinkaya-Elf, nachdem er im Sommer vom TSV Hallendorf zu den Schwarz-Gelben gewechselt ist.

Marvin Haka kam vom SV Union Salzgitter nach Thiede und kam in dieser Saison auf ein Tor in neun Einsätzen.