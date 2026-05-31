FC Viktoria Thiede bindet Tim Ehlert

Der FC Viktoria Thiede treibt die Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Tim Ehlert bleibt eine vertraute Größe auch künftig Teil der gelb-schwarzen Mannschaft.
In der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit setzt der FC Viktoria Thiede auf Stabilität im bestehenden Kader. Tim Ehlert hat seine Zusage für eine weitere Saison gegeben und wird somit auch 2026/27 das Trikot der Viktoria tragen.
Mit der Verlängerung bleibt dem Verein ein Spieler erhalten, der sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des Teams etabliert hat und sowohl auf als auch neben dem Platz geschätzt wird.
Für die Verantwortlichen ist die Verlängerung ein weiterer Schritt bei der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Bezirksliga-Saison. Gerade in den unteren Spielklassen spielt die Kontinuität innerhalb einer Mannschaft häufig eine wichtige Rolle für den sportlichen Erfolg.
Mit der Zusage von Ehlert kann der FC Viktoria Thiede auf eine bewährte Kraft bauen und den eingeschlagenen Weg mit einem vertrauten Gesicht fortsetzen. Die Vorfreude auf weitere gemeinsame Jahre im gelb-schwarzen Trikot ist beim Verein entsprechend groß.