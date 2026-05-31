FC Viktoria Thiede bindet Tim Ehlert

Der FC Viktoria Thiede treibt die Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Tim Ehlert bleibt eine vertraute Größe auch künftig Teil der gelb-schwarzen Mannschaft.

In der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit setzt der FC Viktoria Thiede auf Stabilität im bestehenden Kader. Tim Ehlert hat seine Zusage für eine weitere Saison gegeben und wird somit auch 2026/27 das Trikot der Viktoria tragen.

Mit der Verlängerung bleibt dem Verein ein Spieler erhalten, der sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil des Teams etabliert hat und sowohl auf als auch neben dem Platz geschätzt wird.