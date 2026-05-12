FC Viktoria Thiede bindet Radtke und Berkefeld für kommende Saison Torwart und Verteidiger bleiben Thiede erhalten von NB · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Viktoria Thiede

Der FC Viktoria Thiede hat zwei weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Torhüter Lenn Radtke sowie Defensivspieler Luis Berkefeld werden auch 2026/27 für den Bezirksligisten auflaufen.

„Unsere 33 bleibt zwischen den Pfosten“, schrieb der Verein in den sozialen Netzwerken und bezeichnete Radtke als „seit Jahren sicheren Rückhalt“. Für den Schlussmann wird es bereits die vierte Saison im Trikot der Viktoria. Der Keeper war einst von MTV Salzdahlum nach Thiede gewechselt und kam in der laufenden Spielzeit bislang auf zwölf Einsätze.

Auch Luis Berkefeld wird weiterhin für die Schwarz-Gelben auflaufen. Der Verteidiger geht mit der Rückennummer drei in seine zweite Saison beim FC Viktoria Thiede. Berkefeld war von Union Salzgitter gekommen und sammelte in der Jugend Erfahrung in der U17-Bundesliga bei Eintracht Braunschweig. In der aktuellen Saison steht der Defensivspieler bislang bei elf Einsätzen.