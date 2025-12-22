FC Viktoria Schaafheim Damen und der Klassenerhalt in der Hessenliga

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die Damen des FC Viktoria Schaafheim. Zu den Hessenligistinnen hat uns Antonia Chiapperini, Kapitänin der Viktoria, folgende Informationen übermittelt.
Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?
"Wir durchlaufen aktuell eine herausfordernde Phase. Dennoch ist es uns wichtig, als Team zusammenzuhalten und eine positive Grundhaltung zu bewahren. Insgesamt ist die Stimmung gemischt, aber die Winterpause gibt uns die Möglichkeit, neue Energie zu tanken. In der Vorbereitung möchten wir wieder voll angreifen und unser bestmögliches Leistungsniveau erreichen."
Was lief gut und was lief schlecht?
"Schlecht wäre ein zu starkes Wort. Weniger gut funktionierte vor allem das Zusammenspiel auf dem Platz sowie der Mut, bestimmte Aktionen konsequent auszuspielen. Positiv war hingegen, dass wir auch nach Niederlagen als Mannschaft eng zusammengerückt sind. Jeder hat sich unterstützt wieder positiv zu denken und sich gegenseitig wieder aufgebaut. Dieses Miteinander hilft uns, schwierige Phasen gemeinsam zu bewältigen."
Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant (z.B. Zu- und Abgänge)?
"Größere Veränderungen im Kader gab es nicht und sind aktuell auch nicht vorgesehen. Allerdings kehrt mit Lea Völger eine wichtige Offensivspielerin nach ihrer Verletzungspause zurück, was uns spürbar weiterhelfen wird. Zudem hatten wir in der Hinrunde immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wodurch wir selten mit dem kompletten Kader antreten konnten. Trotz dieser Rückschläge haben wir stets versucht, das Bestmögliche aus jeder Situation herauszuholen.
Die Winterpause wollen wir nutzen, um uns zu erholen, das Vergangene abzuschließen und mit neuem Fokus in die Rückrunde zu starten. Ich bin optimistisch, dass wir diese Phase gemeinsam als Team erfolgreich meistern."
Was sind die Ziele für die Rückrunde?
"Unser Ziel ist es, den Zusammenhalt weiter zu stärken und den Klassenerhalt zu sichern."
Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?
"Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass derzeit noch nichts entschieden ist. Eine feste Prognose über Meisterschafts- oder Abstiegsentscheidungen wäre zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, da sowohl in der oberen als auch in der unteren Tabellenhälfte noch vieles möglich ist. Die ersten drei bis vier Spiele der Rückrunde werden voraussichtlich richtungsweisend sein."
