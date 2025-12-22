FC Viktoria Schaafheim Damen und der Klassenerhalt in der Hessenliga

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Wir durchlaufen aktuell eine herausfordernde Phase. Dennoch ist es uns wichtig, als Team zusammenzuhalten und eine positive Grundhaltung zu bewahren. Insgesamt ist die Stimmung gemischt, aber die Winterpause gibt uns die Möglichkeit, neue Energie zu tanken. In der Vorbereitung möchten wir wieder voll angreifen und unser bestmögliches Leistungsniveau erreichen."

Was lief gut und was lief schlecht?

"Schlecht wäre ein zu starkes Wort. Weniger gut funktionierte vor allem das Zusammenspiel auf dem Platz sowie der Mut, bestimmte Aktionen konsequent auszuspielen. Positiv war hingegen, dass wir auch nach Niederlagen als Mannschaft eng zusammengerückt sind. Jeder hat sich unterstützt wieder positiv zu denken und sich gegenseitig wieder aufgebaut. Dieses Miteinander hilft uns, schwierige Phasen gemeinsam zu bewältigen."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant (z.B. Zu- und Abgänge)?

"Größere Veränderungen im Kader gab es nicht und sind aktuell auch nicht vorgesehen. Allerdings kehrt mit Lea Völger eine wichtige Offensivspielerin nach ihrer Verletzungspause zurück, was uns spürbar weiterhelfen wird. Zudem hatten wir in der Hinrunde immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wodurch wir selten mit dem kompletten Kader antreten konnten. Trotz dieser Rückschläge haben wir stets versucht, das Bestmögliche aus jeder Situation herauszuholen.