Der FC Viktoria Schaafheim im Winter-TÜV. – Foto: stock.adobe/steevy, Bearbeitung: VRM

FC Viktoria Schaafheim: "Am Ende gezeigt was in der Mannschaft steckt" Der Fußballclub im Winter-TÜV: Katastrophalen Start überwunden, trotzdem soll die Punktausbeute noch besser werden.

Schaafheim. Der erste Schnee ist gefallen, die letzten Spiele absolviert. Zeit für die Winterpause. Die haben sich die Fußballer der Region nach einer anstrengenden Hinrunde auch redlich verdient. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV.

Kevin Kimmel, Betreuer des FC Viktoria Schaafheim, beantwortete folgende Fragen. Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr? Das Ende der Hinrunde lief gut. Wir haben in jedem Spiel gegen den Gegner bestehen können. Besser werden muss ganz klar die Punktausbeute. Nach einem katastrophalen Start haben wir gegen Ende gezeigt, was in der Mannschaft steckt. Was muss im neuen Jahr besser werden? Wir haben zu viele einfache Gegentore bekommen, hier gilt es zu arbeiten.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant? Wir haben einen Neuzugang, Philipp Becker wird von dem TSV Pflaumheim kommen. Dafür wird uns Manuel Krapp Richtung der SG Langstadt/Babenhausen verlassen. Weitere Zu-/Abgänge sind nicht geplant Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab? Meister tippen wir auf den FV Eppertshausen. Sie hätten es einfach verdient nach mehreren Jahren und waren mit Abstand der beste Gegner.

