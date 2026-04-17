FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Yannik Rosarius

Mit Yannik Rosarius holen wir uns nicht nur einen Torwart, sondern eine echte Wand zwischen die Pfosten! 2 Meter pure Präsenz, 24 Jahre jung und hungrig auf Erfolg, genau das, was wir gebraucht haben.

Von der ersten Einheit an hat Yannik gezeigt, warum er so ein spannender Spieler ist: Besonders seine starke Technik am Ball sowie seine außergewöhnliche Beweglichkeit trotz seiner Größe haben uns sofort überzeugt. Qualitäten, die einen modernen Torwart auszeichnen und unserem Spiel von hinten heraus nochmal eine ganz neue Stabilität verleihen. Mit seinen starken Reflexen, seiner riesigen Reichweite, seiner Präsenz im Strafraum und seiner positiven Ausstrahlung wird er unserer Defensive den nötigen Rückhalt geben.

Doch nicht nur fußballerisch bringt er alles mit, auch menschlich passt Yannik perfekt ins Team. Als offener Mensch bringt er bereits Bezirksliga-Erfahrung mit und wir sind uns sicher, dass er sich schnell in unsere Mannschaft einfinden wird.

Wir freuen uns riesig, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft! 🔴⚪️

#einDorf #einVerein #dieViktoria