FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Xhelal Kurtaliqi

Mit Xhelal stößt ein absoluter Leader zu uns, der nicht nur durch seine Qualität, sondern vor allem durch seine Mentalität überzeugt. Der 34-jährige Defensivspieler bringt mit knapp 300 Einsätzen in der Bezirks-, Landes- und Mittelrheinliga einen enormen Erfahrungsschatz und viel Qualität mit, genau das, was jeder Mannschaft guttut.

Als langjähriger Kapitän der Sportfreunde Düren ist Xhelal einer, der vorangeht, Verantwortung übernimmt und seine Mitspieler mitreißt. Ein echter Kämpfer und Führungsspieler, auf und neben dem Platz.

Er kennt den Amateurfußball in- und auswendig, hat über Jahre hinweg konstant auf hohem Niveau performt und weiß genau, was es braucht, um als Team erfolgreich zu sein. Das hat er mit seinen Meisterschaften in der Kreisliga A, Bezirks- und Landesliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In den drei Aufstiegssaisons war er keineswegs nur Mitläufer, sondern übernahm Verantwortung und ging voran, bei den beiden Aufstiegen mit den Sportfreunden Düren sogar als Kapitän. Er weiß daher ganz genau, was es braucht, um am Ende einer Saison ganz oben zu stehen.

Nach zehn Jahren bei den Sportfreunden hat sich Xhelal nun bewusst für eine neue Herausforderung entschieden, und wir sind stolz, dass sein Weg trotz zahlreicher anderer guter Angebote zu uns geführt hat. In den Gesprächen hat sich schnell gezeigt, dass sich unsere Ambitionen und Ziele decken, da auch Xhelal stets nach dem größtmöglichen Erfolg strebt und sich voll mit unseren Zielen identifiziert.

Wir freuen uns, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, und sind überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen werden, auf eine erfolgreiche Zukunft im Trikot der Viktoria! 🔴⚪️

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