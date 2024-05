FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Tim Steffens

Für die neue Saison konnten wir Tim Steffens verpflichten.

Tim spielt derzeit für die U19 von Bördeland in der Junioren Bezirksliga und spielt regelmäßig für die erste Mannschaft von Vettweiß in der Kreisliga B, wo er beeindruckende 12 Scorer (11 Tore und 1 Vorlage) in 15 spielen vorweisen kann. Wir sind von Tims Talent überzeugt und uns sicher, dass er sich bei uns weiterentwickeln wird. Unsere erfahrenen Spieler werden ihm aktiv zur Seite stehen und Unterstützung bieten. Seine Erfahrung, gegen erwachsene Männer anstatt gegen gleichaltrige zu spielen, wird ihm sicherlich zugutekommen, auch wenn in der Bezirksliga nochmal ein deutlich höheres Niveau auf ihn zukommen wird.

Wir freuen uns darauf, Tim im Sommer in unserem Team willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass er eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird.

Auf eine erfolgreiche Saison! 🔴⚪️

#einDorf #einVerein #dieViktoria