FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Stavros Tsiakiris

Zur neuen Saison verstärkt uns Stavros Tsiakiris vom A-Ligisten FC Düren 77. Der routinierte Offensivspieler bringt nicht nur wertvolle Erfahrung aus der Bezirksliga und Mittelrheinliga mit, sondern überzeugt auch durch seine enorme Flexibilität im Angriff. Ob über außen oder im Zentrum, er ist überall einsetzbar und sorgt für maximale Variabilität in unserem Spiel.

Mit ihm holen wir uns eine absolute Top-Option für unsere Offensive, die unser Angriffsspiel noch variabler, noch dynamischer und für jeden Gegner deutlich schwerer auszurechnen macht. Seine Vielseitigkeit eröffnet uns im letzten Drittel völlig neue Möglichkeiten und macht uns offensiv noch gefährlicher. Dazu kommt seine Qualität als Torschütze und Vorbereiter, mit der er konstant für Gefahr sorgt.

Schon seit längerem standen wir mit Stavros in regelmäßigem Austausch und sind nun umso glücklicher, diesen Transfer endlich realisieren zu können. Er kennt bereits viele Gesichter aus der Mannschaft, was ihm eine schnelle Integration in das Team erleichtern wird. Zudem ist er ein Spieler mit starkem Charakter, der perfekt zu unserer Mannschaft passt und sowohl sportlich als auch menschlich unseren Verein bereichern wird.

Auch persönlich bringt Stavros eine spannende Geschichte mit: In den vergangenen Jahren spielte er aus beruflichen Gründen auf einem niedrigeren Niveau, als es eigentlich seinem Leistungsvermögen entspricht. Jetzt hat er wieder richtig Lust, voll anzugreifen und seinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir unsere sportlichen Ziele in der kommenden Saison erreichen.

Wir freuen uns riesig, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Willkommen bei der Viktoria, auf viele erfolgreiche Spiele! 🔴⚪️

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