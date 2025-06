FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Nico Heuser

Mit Nico Heuser stellen wir euch heute unseren nächsten Neuzugang vor. Der Flügelspieler wechselt vom SC Wißkirchen zu uns und bringt ordentlich Offensivpower mit.

In der aktuellen Saison hat Nico eindrucksvoll bewiesen, was in ihm steckt: 15 Tore und 6 Vorlagen in 26 Spielen, starke 21 Scorerpunkte, die seine Torgefahr und Spielintelligenz klar unterstreichen.

Mit seiner Erfahrung, Dynamik, seinem Zug zum Tor und dem Auge für den Mitspieler wird Nico unser Offensivspiel spürbar verstärken.

Wir freuen uns, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft! 🔴⚪️

