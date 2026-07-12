FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Mirkan Contay

Die Kaderplanung nimmt weiter Fahrt auf, wir freuen uns riesig, mit Mirkan Contay den nächsten Neuzugang bei Viktoria Birkesdorf begrüßen zu dürfen!

Der 24-Jährige schließt sich unserer Viktoria an und bringt jede Menge Ehrgeiz, Qualität und den unbedingten Willen mit, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Mit seiner Mentalität und seinem Einsatz wird Mirkan unser Team bereichern und alles dafür geben, unsere rot-weißen Farben erfolgreich zu vertreten.

Wir sind überzeugt, dass Mirkan sportlich wie menschlich hervorragend zu uns passt und freuen uns auf viele gemeinsame Momente, Erfolge und eine spannende Zukunft.

Herzlich willkommen in der Viktoria-Familie, Mirkan! Auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Rot & Weiß! 🔴⚪️

#einDorf #einVerein #dieViktoria