FC Viktoria Birkesdorf verpflichtet Maurice "Mox" Heinrichs

Was für ein Coup – Maurice „Mox“ Heinrichs kommt zur Viktoria!

Mit Maurice „Mox“ Heinrichs dürfen wir einen echten Kracher präsentieren! Der 26-jährige Mittelfeldstratege wechselt zur neuen Saison zu uns und bringt jede Menge Qualität und Erfahrung aus der Mittelrheinliga, Landesliga und Bezirksliga mit. Aktuell steht er noch beim Mittelrheinliga-Topteam FC Wegberg-Beeck unter Vertrag – nun schlägt er bei uns ein neues Kapitel auf!

Wegen einer komplizierten Handverletzung musste Mox in dieser Spielzeit leider kürzertreten und konnte nicht so viele Spiele bestreiten wie geplant. Doch jetzt ist er zurück – voller Tatendrang, voller Feuer! Er brennt darauf, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und mit vollem Einsatz für unsere Farben alles zu geben. Ein echter Leader mit Mentalität, Spielwitz und Biss – genau das, was wir gesucht haben!

Mit seiner überragenden Spielintelligenz, seiner Präsenz auf dem Feld und seiner kompromisslosen Zweikampfführung wird Mox unser Mittelfeld entscheidend verstärken. Er ist ein Unterschiedsspieler, ein Antreiber, ein absoluter Gewinn – sportlich wie menschlich!

Dass er sich trotz mehrerer Angebote aus höheren Ligen ganz bewusst für uns entschieden hat, erfüllt uns mit Stolz und großer Dankbarkeit. Dieser Transfer ist ein starkes Zeichen – für unseren Weg, für unsere Ambitionen und für den Zusammenhalt in unserem Verein.

Mox ist nicht nur ein klasse Fußballer – er ist auch ein absoluter Teamplayer, ein Stimmungsmacher, einer, der vorneweg geht und mit seiner positiven Art ansteckt. Genau so einen Typen brauchst du, wenn du erfolgreich sein willst!

Willkommen im Team, Mox – wir sind überglücklich, dich in unseren Reihen zu haben! Auf eine erfolgreiche und unvergessliche gemeinsame Zeit! 🔴⚪️

